La campagna #Riciccami, promossa dalla startup Human Maple e sostenuta dal Gruppo Hera e Atersir, è arrivata anche a Formigine. Sono stati installati ieri due contenitori per la raccolta dei mozziconi di sigaretta, mentre un terzo verrà posizionato nel fine settimana. L’iniziativa ha l’obiettivo di ridurre l’inquinamento ambientale causato dai mozziconi e di trasformare questo rifiuto in una risorsa per l’economia circolare.

L’installazione dei contenitori è il risultato di una mozione approvata dal Consiglio comunale, presentata dal consigliere Davide Romani, che ha dato impulso all’adesione del Comune alla campagna. Una scelta condivisa e partecipata che testimonia l’impegno nella promozione di comportamenti responsabili e sostenibili.

Human Maple è una realtà giovane che ha ideato un sistema innovativo per dare nuova vita ai mozziconi, trasformandoli in imbottitura per la moda sostenibile. Il progetto prevede l’installazione di “posacenere sondaggio”, contenitori interattivi pensati per incentivare il corretto conferimento attraverso domande a risposta multipla. Questo approccio ludico e coinvolgente aiuta a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di piccoli gesti quotidiani per la tutela dell’ambiente.

I dati parlano chiaro: dove vengono installati i contenitori della campagna #Riciccami, l’abbandono dei mozziconi si riduce del 46%. Un risultato significativo che testimonia l’efficacia del progetto nella prevenzione dell’inquinamento da cicche, uno dei rifiuti più diffusi e dannosi.

A Formigine, è stato deciso di posizionare i raccoglitori in punti strategici del territorio: due sono già attivi, uno nel centro storico, all’incrocio tra via Trento Trieste e via San Francesco, e l’altro in via Don Maselli a Casinalbo. Un terzo verrà installato domani all’interno del Parco della Resistenza, nei pressi di Villa Gandini. Hera si occuperà dello svuotamento dei contenitori e, in collaborazione con l’amministrazione comunale, promuoverà l’utilizzo corretto degli stessi per evitare la dispersione di sostanze nocive come nicotina, benzene, CO₂, acetato e PLA nell’ambiente.

“Con questa iniziativa – dichiara l’assessora all’Ambiente Giorgia Lombardo – vogliamo rendere ancora più concreta la nostra strategia per un territorio sostenibile. Il progetto #Riciccami unisce innovazione, economia circolare e sensibilizzazione ambientale, dimostrando che anche un gesto semplice come buttare correttamente una sigaretta può contribuire a migliorare la qualità dell’ambiente in cui viviamo”.