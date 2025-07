È stata presentata questa mattina l’edizione 2025 della Festa di Villalunga, alla presenza

di Matteo Balestrazzi, Paolo Debbi e Andrea Rossi, una delle feste più partecipate e

radicate non solo della nostra provincia, che quest’anno raggiunge un traguardo simbolico

importante: 25 anni di vita al Parco Secchia, spazio che l’ha sempre ospitata e che è

diventato negli anni un vero punto di riferimento per la socialità, la cultura e l’impegno

politico.

Come da tradizione, la festa si svolgerà nei primi giorni di agosto, precisamente dal 31

luglio al 17 agosto, con un programma che anche quest’anno si annuncia ricco, popolare,

gratuito e partecipato, sostenuto dal lavoro di oltre 700 volontari, in gran parte

provenienti dal Circolo di Casalgrande, affiancati da tanti altri volontari dei circoli del

distretto: Scandiano, Sassuolo, Castellarano, Rubiera e Reggio Emilia.

Una festa cresciuta anno dopo anno

“Negli anni, la Festa di Villalunga -ha ricordato il segretario Matteo Balestrazzi- ha

conosciuto un costante crescendo di presenze, notorietà e autorevolezza, distinguendosi

per una capacità di attrazione che supera di gran lunga quella di altri eventi popolari sul

territorio. Un risultato reso possibile dall’entusiasmo instancabile dei volontari, dalla

varietà dell’offerta culturale e musicale e soprattutto dalla forza politica che questa festa

continua a rappresentare, come luogo autentico di confronto e partecipazione”.

“Anche quest’anno -prosegue il segretario di circolo- il programma musicale non tradirà

le attese: ballo liscio, concerti live nell’area della Riserva Rossa, balli latinoamericani nella

piazza centrale, tutti rigorosamente gratuiti, Matteo Tarantino, Pietro Galassi e

Castellina Pasi tra le migliori orchestre, accanto a proposte pensate per i più giovani,

con cover band, la presenza di DJ Matrix e le serate “remember” dedicate alle storiche

discoteche del territorio come il Picchio Rosso”.

Il cuore politico della festa

“Ma è soprattutto la politica nazionale -ha evidenziato Andrea Rossi- a essere di casa a

Festa di Villalunga. La politica vera, fatta di dialogo, confronto anche acceso, ma sempre

democratico. Proprio in questa edizione, la festa si apre per la prima volta anche al

confronto con alcuni esponenti dell’attuale maggioranza di centrodestra, perché oggi

più che mai la democrazia ha bisogno di luoghi di parola, scambio e riflessione comune.

In tre serate diverse invece le diverse rappresentanze politiche del campo progressista”.

Si parte mercoledì 31 luglio con l’inaugurazione affidata al Segretario regionale del Partito

Democratico Luigi Tosiani, insieme al responsabile nazionale organizzazione PD e Igor

Taruffi e a Roberta Mori coordinatrice nazionale delle Donne democratiche.

Già il 1° agosto si entra nel vivo con un importante confronto sui grandi temi

internazionali: a dialogare saranno il senatore reggiano Graziano Delrio e Giorgio Mulè,

vicepresidente della Camera e rappresentante di Forza Italia, su questioni delicate come

il conflitto israelo-palestinese e la guerra in Ucraina.

Sabato 2 agosto, si torna su un tema centrale come la sanità pubblica: ospite d’eccezione

Roberto Speranza, ex ministro della Salute, insieme all’Assessore regionale alle politiche

per la salute Massimo Fabi e la deputata Ilenia Malavasi per affrontare il nodo delle

riforme sanitarie e le prospettive di rilancio del sistema pubblico, anche in vista di nuove

alleanze politiche in area progressista.

Il primo fine settimana si chiuderà con un dibattito sullo stato dell’ agricoltura nel nostro

Paese, domenica 3 agosto, con l’Assessore regionale Alessio Mammi, reggiano, a

confronto con Davide Bergamini, capogruppo della Lega Nord in Commissione

Agricoltura, e i rappresentanti delle tre principali organizzazioni agricole regionali:

Coldiretti, CIA e Confagricoltura.

La settimana successiva si aprirà con un altro appuntamento di peso: martedì 5 è atteso il

Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR Tommaso Foti,

in un confronto con la deputata PD Debora Serracchiani su temi d’attualità politica e

divergenze programmatiche tra governo e opposizione.

Il 6 agosto, invece, spazio a un confronto tutto interno al campo progressista con Chiara

Gribaudo, vicepresidente del PD nazionale, Stefano Patuanelli, capogruppo di

Movimento 5 Stelle al Senato, e Nicola Fratoianni, leader di Sinistra Italiana e deputato

dell’Alleanza Verdi-Sinistra, per discutere delle prospettive di un’alternativa unitaria a

livello nazionale.

Il 7 agosto tornerà a Villalunga, ma stavolta nelle vesti di Presidente della Regione Emilia-

Romagna, Michele De Pascale, che sarà intervistato su temi regionali e nazionali,

offrendo uno sguardo sul futuro del centrosinistra e della nostra regione.

L’8 agosto, un altro appuntamento significativo: si parlerà ancora di centrosinistra con

Alessandro Alfieri (della segretaria nazionale del Partito Democratico), Marco Grimaldi

(vicecapogruppo di AVS alla Camera) per un confronto sui nuovi equilibri tra le diverse

anime del centrosinistra.

Sabato 9 agosto, ritorna Stefano Bonaccini, europarlamentare e Presidente nazionale del

Partito Democratico, una presenza ormai costante della festa, in un dialogo a tutto campo

con Andrea Rossi, deputato PD che gioca in casa essendo da 25 anni tra gli organizzatori

della Festa di Villalunga.

Domenica 10 agosto si parlerà di sport con l’Assessora regionale a assessora a Turismo,

Commercio, Sport Roberta Frisoni, il Presidente regionale del CONI Andrea Dondi e il

segretario provinciale del Partito Democratico Massimo Gazza.

Ultimo grande appuntamento politico mercoledì 13 agosto, con il confronto tra Riccardo

Ricciardi (capogruppo M5S) e Chiara Braga (capogruppo PD alla Camera), per

affrontare i nodi del dialogo tra opposizioni e le strategie future.

NB: il programma politico potrà subire alcune variazioni, aggiornamenti su

www.lafestadivillalunga.it.

Novità 2025: il Podcast “Nessuno vuole essere Robin”

Saranno 5 gli appuntamenti del podcast che andrà in onda a Villalunga prima dei dibattiti.

Il progetto nasce dall’idea che, in un mondo in cui tutti ambiscono ad essere eroi, troppo

spesso vengono dimenticate le persone che -lontano dai riflettori- costruiscono legami e

tengono insieme le comunità. Come succede nel nostro territorio, Casalgrande. Saranno

queste le storie cha saranno raccontate nel podcast: quelle di chi regge tutto, senza

mantello né copertine, ma con coraggio e dedizione quotidiana. Special Guest: Max Collini

e Arturo Bertoldi nella puntata di chiusura del 17 Agosto.

Una festa che fa bene

Oltre a musica e politica, la Festa di Villalunga è anche beneficenza e solidarietà: in 25 anni

sono stati devoluti oltre 140.000 euro al mondo dell’associazionismo reggiano.

Tre gli appuntamenti solidali di quest’anno:

• Giovedì 7 agosto: serata in pizzeria per la Fondazione Dopo di Noi.

• Lunedì 11 agosto (apertura straordinaria): cena di pesce su prenotazione per i 25

anni dell’EMA – Pubblica Assistenza.

• Martedì 12 agosto: tradizionale Serata della Solidarietà, con parte dell’incasso

devoluto a GRADE Onlus e Apro Onlus, in sostegno del CORE.

Il gran finale

La festa si concluderà domenica 17 agosto con il consueto, attesissimo spettacolo

pirotecnico a tempo di musica. Un finale festoso, corale, partecipato. Non sarà il 15 agosto

come da tradizione, ma una vera festa di chiusura per celebrare insieme questi primi 25

anni di Villalunga.