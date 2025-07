Posso farmi una doccia? Per chi vive in strada la risposta a questa domanda non è scontata, e la doccia non è solo una necessità, ma anche un momento di sollievo e ristoro.

È per questo che presso l’associazione Porta Aperta di Modena, il servizio docce è attivo ogni giorno dell’anno; così come l’inverno, anche l’estate, con le sue temperature bollenti, non è un periodo facile per chi vive in strada ed è ancora più importante riuscire a mantenere aperto e attivo il servizio docce che nei mesi estivi aumenta la sua attività, passando da 40 a 60 docce offerte gratuitamente tutti i giorni, per un totale di 5500 docce nel periodo estivo.

Per continuare a garantire il servizio, Porta Aperta lancia la campagna di raccolta fondi “Posso farmi una doccia?” rivolta a tutta la cittadinanza. A ogni beneficiario, oltre al necessario per lavarsi (bagnoschiuma, shampoo, asciugamano), viene dato anche ciò di cui ha bisogno per prendersi cura di sé: lo spazzolino da denti, il rasoio per tagliarsi la barba, un cambio di biancheria intima.

Lavarsi è un diritto, per tutti: una doccia non è solo acqua che lava, ma è dignità, sollievo dal caldo, benessere, ed è fondamentale non solo per una questione di igiene ma anche per vivere al meglio le relazioni sociali con gli altri.

È possibile donare online sul sito www.portaapertamodena.it; con bonifico bancario presso Emilbanca (Iban: IT 66 M 07072 12901 000000038954 intestato a: Associazione di Volontariato Porta Aperta, causale: Estate 2025); con bollettino postale (conto corrente postale: 000018048413 intestato a Associazione di Volontariato Porta Aperta causale: Estate 2025).

Chi dona una doccia, potrà inoltre suggerire la propria canzone da inserire nella playlist di Porta Aperta “Cantando sotto la doccia” che racchiude tutte le canzoni preferite che cantiamo sotto la doccia quando facciamo il bagno, per costruire insieme una colonna sonora solidale dell’estate 2025.

Oltre che alla cittadinanza tutta, l’appello è rivolto anche al mondo delle aziende per rafforzare il loro impegno in ambito di Responsabilità Sociale d’Impresa, contribuendo agli Obiettivi dell’Agenda 2030: salute e benessere (Goal 3); riduzione delle disuguaglianze (Goal 10), città e comunità sostenibili (Goal 11). Ogni doccia per Porta Aperta ha un costo di circa 5 euro che si traduce in un costo mensile di circa 11.000 euro, tra acqua, energia, prodotti e biancheria.