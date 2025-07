Si sono conclusi i lavori di manutenzione straordinaria del ponte sul Rio Serra al km 11+148 della strada provinciale SP 325 “Di Val di Setta e Val Di Bisenzio”, nel territorio del Comune di Monzuno. La strada ora è riaperta a doppio senso di marcia.

Il ponte, danneggiato dall’alluvione 2023, è stato parzialmente demolito e ricostruito mediante una struttura in acciaio misto a calcestruzzo. Sono inoltre stati consolidati i giunti di malta della porzione di ponte ad arco in muratura e realizzata una soglia in cemento armato a protezione delle fondazioni dirette dell’intera struttura. L’alveo del rio è stato infine risagomato.

I lavori, coordinati dai tecnici della Città metropolitana, sono stati realizzati grazie a 500.000 euro di finanziamenti del Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori colpiti dall’alluvione verificatasi in Emilia Romagna, Toscana e Marche (Ordinanza n. 45 – Interventi urgenti – Somma Urgenza Pubblicata il 17 Giugno 2025).