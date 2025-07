In occasione della tradizionale Festa della Madonna dell’Acero, il CSI Modena, in collaborazione con Appennino Blu SSD, il Centro per le Famiglie del Frignano e con il patrocinio del Comune di Fanano, organizza una suggestiva escursione gratuita su prenotazione, pensata per tutti gli amanti della natura e delle camminate rigeneranti.

Il percorso partirà da Capanno Tassoni per raggiungere, attraverso boschi, torrenti e panorami mozzafiato, il Santuario della Madonna dell’Acero, immerso in un angolo incantato tra Toscana ed Emilia, ai piedi del Corno alle Scale. La zona è rinomata per le sue acque limpide, erbe officinali, fiori e funghi, che rendono l’ambiente un perfetto connubio di bellezza naturale e tradizione.

L’appuntamento è per martedì 5 agosto alle ore 8.30 presso Capanno Tassoni. Il percorso è classificato con difficoltà E (escursionistica), e sarà guidato dall’esperta guida ambientale escursionistica Benedetta Maria Forni.

Sarà possibile partecipare alla Santa Messa presso il Santuario.

Il pranzo è al sacco, e il rientro è previsto per le ore 16.30.

Equipaggiamento obbligatorio: scarpe da trekking o con suola scolpita, zaino, borraccia, cappellino, k-way, crema solare, snack energetico.

Prenotazione obbligatoria entro lunedì 4 agosto scrivendo a: cammini@csimodena.it

Un’esperienza pensata per chi ama camminare con lentezza, immergendosi nei ritmi dell’Appennino e lasciandosi sorprendere dalla sua bellezza senza tempo.