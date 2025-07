Sabato 2 agosto 2025 il centro si anima con “Welcome to Fiorano”: dalle ore 19.00 alle 24.00, in piazza Ciro Menotti e via Vittorio Veneto saranno esposte auto sportive e sarà possibile mangiare e bere ai tavolini all’aperto degli esercizi commerciali della zona, ascoltando buona musica.

L’iniziativa organizzata dal Comitato Fiorano in Festa, in collaborazione con le attività del centro e il patrocinio del Comune di Fiorano Modenese

Una serata d’estate per stare insieme e divertirsi con una chicca unica e interessante: “Un banchetto da non perdere” dedicato al collezionismo, proposto da “Non solo stickers”, negozio di prossima apertura in via Vittorio Veneto, 70.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione via Vittorio Veneto, nel tratto interessato dall’evento, sarà chiusa dalle ore 16 di sabato 2 agosto fino alle ore 24.