San Lazzaro intitolerà il viale principale del Parco 2 Agosto a Rita Verde, una delle 85 vittime della strage alla stazione di Bologna del 1980. La cerimonia ufficiale si svolgerà sabato 2 agosto alle 21.30 all’interno della commemorazione per il 45esimo anniversario della strage che si terrà sul palco principale della Fiera di San Lazzaro alla presenza della Sindaca Marilena Pillati, delle autorità locali e della famiglia di Rita Verde.

Il 2 agosto di 45 anni fa, Rita aveva solo 23 anni ed era una dipendente della “Cigar”, l’azienda di ristorazione che aveva i suoi uffici proprio sopra alla sala d’aspetto dove esplose la bomba che provocò la morte di 85 persone e il ferimento di altre 200. Quel giorno Rita era stata accompagnata al lavoro dal fidanzato con cui poco tempo dopo avrebbe dovuto sposarsi. Insieme, finito il turno di lavoro, avevano deciso di raggiungere la famiglia di Rita al mare a Lido degli Estensi. E invece, a soli 23 anni, Rita morì assieme a cinque sue colleghe: Mirella, Euridia, Nilla, Franca e Katia, tutte sorprese dallo scoppio della bomba. Da quel momento, per volontà dei genitori, venne seppellita nella piccola cappella di famiglia che si trova nel cimitero di San Lazzaro e dove riposa tutt’ora.

“Con l’intitolazione del viale del Parco 2 Agosto vogliamo non solo ricordare Rita come persona, ma anche riaffermare l’impegno di tutta la nostra comunità nel tramandare la memoria di uno degli eventi che ha segnato la vita politica e sociale del nostro Paese – spiega la Sindaca Marilena Pillati –. Il Parco 2 Agosto, già intitolato alle vittime della strage, diventerà così ancora di più uno spazio di impegno civile e di memoria condivisa contro qualsiasi becero tentativo di revisionismo storico, definitivamente archiviato anche dalle recenti sentenze. Rita era una ragazza radiosa, felice perché presto si sarebbe sposata. Aveva tutta la vita davanti e invece un’azione terroristica neo-fascista distrusse tutti i suoi sogni e quelli di altre 84 persone e delle loro famiglie. Ecco perché ricordare le vittime di quel 2 agosto di 45 anni fa è un modo per ribadire, ancora una volta, che la nostra memoria è ancora viva e lo sarà per sempre. Intitolare il viale del Parco 2 Agosto a Rita Verde, nel cuore della nostra città, significa rinnovare questo impegno e contribuire a fare in modo che anche le nuovi generazioni sappiano cosa successe la mattina del 2 agosto del 1980 e cosa, quella data, continuerà a rappresentare per la nostra storia: una ferita profonda alla città di Bologna e al suo spirito democratico”.