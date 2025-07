“Leggendo le dichiarazioni dei consiglieri di FdI, nasce il sospetto che non abbiano ascoltato quanto detto in Consiglio comunale non solo dai banchi della maggioranza, ma anche da altri gruppi di minoranza, che assieme a noi hanno sostenuto e ben argomentato come il nostro emendamento mantenesse intatte sia la portata politica della vicenda sia la necessità di accertarne le responsabilità a tutti i livelli. Un compito, quest’ultimo, che spetta alla magistratura e non certo ad un Consiglio comunale, come è stato ricordato anche l’altra sera”. Così Loretta Casolari per i gruppi consiliari Partito Democratico, Maranello in Testa Zironi Sindaco, Italia del Futuro.

Casolari aggiunge: “La modifica proposta alla mozione, infatti, non incideva minimamente sull’urgenza di fare chiarezza su fatti, che è l’obiettivo di tutti noi, ma era finalizzata semplicemente ad aggiornare alcuni contenuti del testo in quanto già superati dagli eventi dei giorni precedenti.

La scelta di FdI di ritirare la mozione, oltre a mostrare una scarsa convinzione nelle proprie opinioni, appare ancora più incomprensibile ed incoerente se si pensa che in altri Comuni, pure limitrofi, un emendamento identico nei giorni scorsi è stato votato anche dai consiglieri comunali di FdI” – conclude Casolari.