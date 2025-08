Quattro giorni di degustazioni, abbinamenti con altre eccellenze enogastronomiche e showcooking con protagonista il Parmigiano Reggiano. E poi ancora visite guidate, concerti e rivisitazioni storiche.

È la 59^ edizione della Festa del Parmigiano che si svolgerà dal 1^ al 4 agosto a Casina, borgo dell’Appennino reggiano, che quest’anno, nel corso della manifestazione, sarà insignita del titolo di città del formaggio, il riconoscimento conferito dall’Onaf (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi), che premia l’impegno del territorio nella valorizzazione della cultura casearia.

Saranno 45 i caseifici di montagna presenti, più della metà di quelli attivi nel comprensorio, che offriranno ai visitatori degustazioni con la possibilità di acquisto dei loro prodotti. Il momento più atteso della manifestazione sarà il 13^ Palio Città di Casina, che lunedì 4 agosto incoronerà il miglior Parmigiano Reggiano di Montagna dell’annata.

A rappresentare la Regione Emilia-Romagna, che, come ogni anno, patrocina l’evento, sarà l’assessore regionale all’Agricoltura Alessio Mammi, che sarà nella cittadina dell’Appennino reggiano domani sabato 2 agosto.

“Una manifestazione dalla lunga tradizione come questa rappresenta un appuntamento importantissimo per valorizzare le radici del nostro territorio e le caratteristiche di uno dei prodotti più prestigiosi dell’Appennino emiliano‑romagnolo- commenta Mammi-. Quest’evento costituisce anche un’occasione per far conoscere l’eccellenza della nostra agricoltura di montagna, che coniuga sostenibilità ambientale, coesione sociale e sviluppo economico. Il Parmigiano Reggiano è un prodotto chiave per l’economia in montagna, per garantire lavoro e benessere alle comunità dei territori rurali più lontani dai grandi centri abitati, anche grazie alla qualità straordinaria del prodotto. Abbiamo bisogno, soprattutto in questo momento, di garantire stabilità alle nostre aziende, presidiare i mercati internazionali dove siamo forti, come gli Stati Uniti, e rilanciare al contempo il mercato interno a causa delle perturbazioni commerciali causate dall’introduzione dei dazi americani”

I numeri del Parmigiano Reggiano nel 2024

Nel 2024 il valore della produzione del Parmigiano Reggiano ha raggiunto 1,72 miliardi di euro, confermando un trend di crescita costante nell’ultimo decennio (era 980 milioni nel 2015), con l’Emilia-Romagna al primo posto in Italia nel settore dei formaggi Dop, Igp e Stg. La produzione complessiva si mantiene stabile attorno ai 4 milioni di forme, con un giro d’affari al consumo che ha toccato il record di 3,2 miliardi di euro.

All’interno di questo scenario, la produzione di montagna riveste un ruolo chiave, rappresentando il 20% del totale, con oltre 884.000 forme prodotte da 84 caseifici e il coinvolgimento di circa 800 allevatori. Il Parmigiano Reggiano di Montagna è il più importante DOP italiano ottenuto in aree montane. La certificazione “Prodotto di Montagna”, introdotta nel 2016, ha superato le 230.700 forme nel 2024 (+29,6% dal 2016).