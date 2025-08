Una lunga passeggiata non lontano dal passo di Croce Arcana per osservare come avviene la raccolta del mirtillo nero selvatico di Fanano. Una fase molto delicata che ancora oggi viene effettuata completamente a mano utilizzando dei piccoli rastrelli che consentono di separare dalla pianta il piccolo frutto di montagna senza danneggiarlo. È quanto ha fatto questa mattina, sabato 2 agosto, Vincenzo Tiri, pasticciere pluripremiato in ambito internazionale, definito “il re dei grandi lievitati artigianali” che domani in Piazza Corsini sarà protagonista, a partire dalle ore 17.00 circa di un singolare showcooking. Durante la sua esibizione Vincenzo Tiri, accompagnato dal sapiente racconto del giornalista gastronomico Luca Bonacini, due eccellenze, il panettone più premiato in Italia e il mirtillo nero della località turistica dell’appennino modenese, si uniranno per dare vita a un dessert assolutamente inedito.

“Per me andare all’origine delle materie prime che posso utilizzare per le mie proposte è molto importante. Oggi, per la prima volta, ho assistito alla raccolta del mirtillo nero selvatico ed è stata un’esperienza davvero straordinaria anche perché il tutto avviene in un contesto che dal punto di vista paesaggistico è molto bello e pressoché incontaminato. Il sapore del mirtillo appena raccolto è eccezionale, di gran lunga superiore a quello coltivato. Credo che già dai prossimi mesi lavorerò per fare in modo che questa esperienza possa portare alla messa in produzione di un panettone all’interno del quale il mirtillo nero selvatico di Fanano possa essere valorizzato” ha sottolineato Vincenzo Tiri dopo aver assistito alla raccolta del piccolo frutto di montagna.

Ultimo giorno della Festa del Mirtillo di Fanano

Domenica in centro storico, dalle ore 9, si parte, sempre con mercatini e La Via del Gusto. L’evento clou della giornata al pomeriggio sarà lo showcooking con Vincenzo Tiri e la voce narrante Luca Bonacini. Al Parco Roma invece, dalle 10 alle 18, laboratorio sul suolo e la Biodiversità “Il suolo: un mondo invisibile, la trama che c’è sotto” a cura del Parco del Frignano Per Info: ceas@parchiemiliacentrale.it. Grande chiusura in Chiesa Di San Giuseppe, ore 21, concerto flautistico a cura di Flart Quartet. “Siamo molto felici di festeggiare ancora una volta il Mirtillo Nero dell’Appennino Modenese, un frutto tanto buono quanto raro – spiega la Vice Sindaca di Fanano Paola Guiducci. “Negli anni siamo riusciti a valorizzarlo e a far capire quanto sia un prodotto versatile per la cucina e non solo. Siamo onorati della presenza dello Chef Vincenzo Tiri che darà un valore aggiunto a questa due giorni che richiama tanti appassionati di cucina e di questo frutto prelibato.”