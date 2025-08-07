

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aba71b0a&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=148&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aba71b0a' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a721d127&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=141&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a721d127' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a5b2e83c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=47&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a5b2e83c' border='0' alt='' /></a>



Sono già disponibili in prevendita i biglietti per la data sassolese del nuovo spettacolo di Giorgio Panariello “E se domani…” in programma al Teatro Carani martedì 11 novembre. Un racconto ironico e pungente del suo personalissimo “viaggio nel futuro” che Panariello porterà nei principali teatri italiani a partire da ottobre.

E se domani cambiasse tutto? E se domani non cambiasse nulla?

Lo spettacolo inizia con Panariello che viene ricatapultato al giorno d’oggi dopo essere stato scelto insieme ad altri personaggi (solo al pubblico in teatro svelerà chi sono) per andare a scoprire cosa ci riserva il futuro di cui tanto si parla.

Giorgio sembra essere l’unico ad essere tornato da questo viaggio e attraverso nuovi personaggi, aneddoti, musica e trovate tecnologiche farà viaggiare con la fantasia anche tutto il pubblico in teatro.

Un nuovo straordinario show dell’inimitabile Giorgio Panariello che ancora una volta ci darà un assaggio del suo sguardo sul mondo e sui temi più attuali attraverso la sua inconfondibile ironia.

Il ricavato della serata, grazie a GP eventi e con il patrocinio del Comune di Sassuolo, sarà interamente devoluto in beneficenza a favore dell’Associazione Amici per la Vita Odv, per il Progetto Hospice Casa Giuly che sarà realizzato nel comune di Fiorano Modenese e servirà la cittadinanza dei tre distretti dell’area Sud della Provincia di Modena, distretto Ceramico, distretto Comuni del Frignano e distretto Terre dei Castelli.

L’Hospice servirà a dare sollievo ed assistenza a famiglie con persone affette da malattia grave in fase avanzata.

I biglietti sono disponibili in su Ticketone e punti vendita abituali. Per info: www.friendsandpartners.it