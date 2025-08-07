

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aba71b0a&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=148&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aba71b0a' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a721d127&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=141&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a721d127' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a5b2e83c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=47&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a5b2e83c' border='0' alt='' /></a>



È stato siglato il 6 agosto il rinnovo dell’accordo di collaborazione istituzionale tra il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri (CUFAA) e la Struttura Commissariale per la ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali.

L’intesa, firmata dal Generale di Corpo d’Armata Fabrizio Parrulli, Comandante del CUFAA, e dall’Ingegnere Fabrizio Curcio, Commissario Straordinario alla Ricostruzione, rappresenta un importante strumento operativo per garantire il rispetto della normativa ambientale e territoriale durante tutte le fasi del processo di ricostruzione.

Controlli rafforzati per una ricostruzione sicura e sostenibile

La collaborazione si articola su tre pilastri fondamentali:

Verifiche ambientali e territoriali : controllo del rispetto delle normative di tutela dell’ambiente e del territorio negli interventi di ricostruzione pubblica, con particolare attenzione alle opere per la sistemazione del dissesto idrogeologico.

: controllo del rispetto delle normative di tutela dell’ambiente e del territorio negli interventi di ricostruzione pubblica, con particolare attenzione alle opere per la sistemazione del dissesto idrogeologico. Gestione corretta dei rifiuti : monitoraggio del rispetto della disciplina sulla gestione dei rifiuti prodotti dalle attività di ricostruzione.

: monitoraggio del rispetto della disciplina sulla gestione dei rifiuti prodotti dalle attività di ricostruzione. Monitoraggio del territorio: condivisione costante delle informazioni raccolte attraverso le attività di osservazione e perlustrazione del territorio, oltre alle segnalazioni provenienti da cittadini e amministrazioni locali.

Sinergie operative sul territorio

L’accordo valorizza le specifiche competenze tecniche dell’Arma dei Carabinieri in materia ambientale e forestale, mettendole al servizio del complesso processo di ricostruzione che interessa i territori colpiti dagli eventi meteorologici estremi verificatisi a partire dal maggio 2023 e proseguiti nei mesi di settembre e ottobre 2024.

“Questa collaborazione rappresenta un modello virtuoso di cooperazione inter-istituzionale”, ha dichiarato il Commissario Curcio. “L’esperienza e la capillarità territoriale dei Carabinieri Forestali costituiscono un patrimonio fondamentale per garantire che la ricostruzione avvenga nel pieno rispetto delle norme ambientali e di sicurezza“.

Operatività immediata

L’accordo, che avrà durata per l’intero mandato commissariale, è già operativo e prevede referenti specifici per ciascuna delle tre regioni coinvolte. La collaborazione non comporta oneri aggiuntivi per le finanze pubbliche e si inserisce nel quadro delle competenze istituzionali di entrambe le strutture, rafforzando significativamente la capacità di controllo e monitoraggio del territorio durante questa delicata fase di ricostruzione.