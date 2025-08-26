

Venerdì 29 agosto 2025 alle ore 21:00 si esibiranno in Piazza Mazzini a Guastalla I New Dinamik con “Canzoni dagli anni ’60 ai tormentoni 2025”. Un evento che fa parte della rassegna “Musica e non solo” dell’Estate Estesa guastallese.

La band nasce nel 1964 da un gruppo di amici di Guastalla e Gonzaga con il nome The Dinamik, che si esibisce in vari locali di Mantova, Ferrara, Reggio, Modena. Il gruppo si fa notare nel 1965, arrivando primo al concorso nazionale “SELESPETTACOLO” al Teatro Lirico di Milano, presentato da Corrado. Grazie a questo successo, nel 1966 ottiene un contratto discografico con Parlophone – Carish e nel 1968 pubblica il suo primo 45 giri con i brani “Troppo Tardi” e “Le Nostre Mani sul Mondo.” Dopo essersi sciolta nel 1970, la band si riunisce nel 2000. Successivamente, si rinnova con l’aggiunta di nuovi membri, inclusa una voce femminile, e cambia il nome in New Dinamik.

La formazione attuale comprende Renzo Lui alla batteria, Giuseppe Gelmini al basso, Luana Gianotti e Francesco Gandolfi alla voce, Mauro Bedogni alle chitarre, e Pippo Bartolotta al pianoforte e alle tastiere.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Ufficio Cultura al numero 0522 839756 o all’indirizzo email ufficiocultura@comune.guastalla.re.it