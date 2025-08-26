

In occasione delle partite del Modena Calcio allo Stadio Braglia della prossima stagione sportiva, da due ore prima dell’evento fino alle 2 del giorno successivo, è vietato vendere per asporto o portare con sé bevande in contenitori di vetro o lattine, ma anche vendere e consumare alcolici superiori ai 5 gradi in qualsiasi contenitore, nell’area dello Stadio e della Stazione dei Treni.

Lo stabilisce la nuova ordinanza firmata dal sindaco Massimo Mezzetti volta a garantire lo svolgimento in sicurezza degli eventi e a tutelare l’incolumità dei cittadini e il decoro urbano durante l’intera durata dell’evento che richiamerà una certa affluenza di pubblico. L’abbandono e, quindi, la presenza di contenitori in vetro abbandonati, spesso rotti o potenzialmente utilizzabili in modo improprio, rappresenta infatti un rischio per la sicurezza delle persone e contribuisce al degrado degli spazi pubblici.

Il provvedimento si applica per le partite di campionato di serie B del Modena calcio, del calendario di Coppa Italia, degli eventuali incontri delle squadre di calcio di ogni categoria e della Nazionale italiana, oltre ai recuperi delle partite di calcio non disputate e ad ulteriori eventi che si terranno presso lo Stadio Braglia.

Il divieto si rivolge, in particolare, per ciò che riguarda la vendita, alle attività commerciali su area pubblica, agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai circoli privati, alle attività autorizzate per l’esercizio del commercio in forma itinerante, agli esercizi commerciali alimentari di vendita al dettaglio, agli esercizi artigianali alimentari, ai titolari di distributori automatici, e per ciò che riguarda la detenzione e il consumo ai cittadini che circolano nella zona.

L’area interessata dal provvedimento comprende le vie Storchi, Cialdini, IV Novembre, Padre Candido, Montecuccoli, Fontanelli, Ganaceto, Berengario, largo Moro, Emilia ovest, largo Marco Biagi e la zona della Stazione Ferroviaria.

Per il mancato rispetto delle prescrizioni, per i pubblici esercizi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 80 a 480 euro, alla quale in caso di seconda violazione si aggiunge la sospensione dell’attività per due giornate in occasione del successivo evento sportivo. Nel caso venga accertata una ulteriore violazione è prevista la sospensione dell’attività per tutte le giornate di campionato successive. Per gli utilizzatori, invece, la violazione dell’ordinanza prevede una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 50 a 300 euro.

MODIFICHE ALLA VIABILITÀ E DIVIETI IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DELLA SQUADRA

In occasione dell’evento di presentazione del Modena Calcio, in programma giovedì 28 agosto alle 21 in piazza Sant’Agostino, sarà sospesa la circolazione in largo Porta Sant’Agostino e tratti adiacenti e vietata la vendita per l’asporto e il consumo di bevande in vetro e lattine, oltre ad alcolici con gradazione maggiore di 5 gradi in qualsiasi contenitore.

I provvedimenti sono regolati da un’ordinanza di viabilità emessa dalla Polizia locale di Modena e dall’ordinanza che vieta l’utilizzo di vetro, lattine e alcolici oltre i 5 gradi durante gli eventi sportivi del Modena al Braglia e ulteriori eventi dal sindaco Massimo Mezzetti.

In particolare, per consentire lo svolgimento dell’iniziativa, dalle 19.30 alle 24 di giovedì 28 agosto sarà sospesa la circolazione, eccetto i veicoli di soccorso, In largo Porta Sant’Agostino, nel tratto di via Emilia centro da via Castelmaraldo alla piazza, in largo Aldo Moro nel tratto da via Berengario e la piazza e in via Ramazzini da via Del Voltone a largo Porta Sant’Agostino (in quest’ultima eccetto residenti e diretti alle attività con ausilio degli operatori). Anche il trasporto pubblico subirà temporanee variazioni di percorso (per informazioni www.setaweb.it).

Il divieto di vendita e consumo di bevande in vetro o lattine e di alcolici con gradazione superiore ai 5 gradi in qualsiasi contenitore, sarà invece in vigore dalle 17 alle 24 di giovedì nelle stesse vie interessate in via ordinaria dal provvedimento durante gli eventi sportivi al Braglia (Storchi, Cialdini, IV Novembre, Padre Candido, Montecuccoli, Fontanelli, Ganaceto, Berengario, largo Moro, Emilia ovest, largo Marco Biagi e la zona della Stazione Ferroviaria) e nelle ulteriori seguenti vie: via Emilia ovest da viale Jacopo Barozzi a viale Tassoni, largo Aldo Moro, via Berengario, via Ramazzini, via Sant’Agostino, largo Sant’Agostino, viale Tassoni, via Vittorio Veneto, via Bacchini, via Fabriani, via Emilia centro da via Ramazzini a vicolo Caselline e in tutte le strade comprese nel quadrilatero composto dalle vie Taglio, Cesare Battisti, Emilia centro e Castelmaraldo.

Il divieto si rivolge, in particolare, per ciò che riguarda la vendita, alle attività commerciali su area pubblica, agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai circoli privati, alle attività autorizzate per l’esercizio del commercio in forma itinerante, agli esercizi commerciali alimentari di vendita al dettaglio, agli esercizi artigianali alimentari, ai titolari di distributori automatici, e per ciò che riguarda la detenzione e il consumo ai cittadini che circolano nella zona.