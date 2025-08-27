

Tecna, il salone internazionale delle tecnologie e delle forniture per la ceramica e le superfici organizzato da Italian Exhibition Group in collaborazione con Acimac, ufficializza le date della 29esima edizione: da martedì 22 a venerdì 25 settembre 2026. La manifestazione leader del settore tornerà come sempre nei padiglioni del quartiere fieristico di Rimini, rinnovando l’appuntamento biennale con lo stato dell’arte dell’innovazione tecnologica in grado di progettare, produrre e disegnare la ceramica del domani.

Come da tradizione, Tecna si posiziona nello slot temporale della surface week, quando arrivano in Italia migliaia di buyer da tutto il mondo per visitare le principali fiere dedicate al mondo delle superfici, come Cersaie e Marmomac.

Tecna ripartirà dal successo dell’edizione 2024, per ribadire la sua posizione di leadership, grazie alla presenza su una superficie di 70mila metri quadrati di 350 espositori (compresi tutti i più importanti player mondiali produttori di impianti e linee per l’industria della ceramica e di tutte le superfici), ad un incoming fatto di oltre 18mila visitatori da oltre 100 paesi e ad un panel di eventi dedicato ai principali temi d’attualità industriali. Inoltre, anche nel 2024 Tecna si è confermata come la fiera di casa del distretto ceramico numero 1 al mondo, quindi la vetrina privilegiata del made in Italy.

Così nel 2026 i visitatori potranno ammirare tutte le ultime soluzioni tecnologiche per ogni fase della filiera, dalla gestione delle materie prime alla decorazione digitale delle superfici ceramiche.

In vista del 2026 si intensificherà la campagna promozionale di Tecna in giro per il mondo attraverso fiere di settore e convegni. Prossimo appuntamento al Cersaie, dal 22 al 26 settembre. Lo stand di Tecna vi aspetta presso il Centro Servizi.