Una rimonta illusoria, una beffa nel recupero e ancora zero punti in classifica. La trasferta di Cremona si chiude con tanta amarezza per il Sassuolo, che dopo aver rimesso in piedi la gara con Pinamonti e Berardi si è visto punire al 93’ dal rigore di De Luca.

Nel post partita Fabio Grosso ha analizzato a caldo la sconfitta, mostrando rammarico ma anche voglia di ripartire. Il tecnico neroverde non ha nascosto la frustrazione per come è maturato il ko:

“Fa male, perché la partita l’avevamo rimessa in mano e potevamo anche provare a vincerla. Invece l’abbiamo lasciata andare nel finale. È un insegnamento: dobbiamo crescere in malizia ed energia, perché in questa categoria se sbagli paghi subito, e oggi lo abbiamo visto.”

Grosso ha sottolineato come il Sassuolo fosse riuscito a reagire bene dopo lo svantaggio:

“Il 2-0 del primo tempo era un risultato bugiardo. La ripresa ci ha visti protagonisti, abbiamo segnato, siamo tornati in partita e ci tenevamo quella reazione. Ma non puoi concedere leggerezze nei minuti decisivi: calcio d’angolo al 91’, rigore al 93’, e così perdi una gara che sembrava indirizzata.”

Alla domanda su cosa serva migliorare, Grosso è stato chiaro:

“Non è solo questione di fase difensiva. Dobbiamo crescere in tante cose: attenzione, gestione dei momenti, cattiveria agonistica. Gli episodi decidono le partite e noi siamo stati troppo leggeri.”

Nonostante la sconfitta, il tecnico guarda anche agli aspetti positivi:

“Partiamo dalla reazione e dalle cose buone, ma senza chiudere gli occhi su quello che va corretto. Se nei momenti topici commetti ingenuità, devi essere bravo a migliorare. Ho fiducia nei ragazzi, ma il livello va alzato: non possiamo buttare via punti così.”

Infine, uno sguardo al cammino che aspetta il Sassuolo:

“Il nostro è un campionato durissimo, dobbiamo lottare con 5-6 squadre e ogni punto conta. Non si tratta di svolte, si tratta di lavorare con umiltà e cattiveria, sapendo che l’obiettivo è salvarci. Oggi abbiamo perso uno scontro diretto fuori casa che potevamo pareggiare. La nostra bravura deve essere quella di grattare sempre qualcosa, senza regalare nulla.”

Dopo due giornate, i neroverdi restano fermi a quota zero. La sosta arriva al momento giusto per ricaricare energie e correggere errori. Alla ripresa servirà un Sassuolo più maturo per affrontare la Lazio di Sarri, un Sassuolo insomma capace di trasformare le buone reazioni in punti pesanti.

Claudio Corrado