

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aba71b0a&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=148&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aba71b0a' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a721d127&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=141&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a721d127' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a5b2e83c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=47&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a5b2e83c' border='0' alt='' /></a>



Economia e demografia, mercato e migrazioni: la terza giornata della Summer School Renzo Imbeni, in programma mercoledì 3 settembre, si concentra su alcune grandi sfide della contemporaneità. In mattinata, si riflette sul futuro dell’Unione oltre la dimensione economica, mentre nel pomeriggio focus su immigrazione e asilo in un contesto di crisi demografica.

Le due sessioni sono aperte al pubblico, ospitate nella sala verde della Fondazione San Carlo, intitolata a Luca Demontis, in via San Carlo 5.

Nello specifico, la sessione del mattino, dalle 9 alle 12.30, è dedicata al tema “Molto più di un mercato”. Intervengono Enrico Letta, presidente dell’Istituto Jacques Delors e Dean presso IE University, e Carlo Altomonte, docente dell’Università Bocconi. A presiedere l’incontro sarà Marco Gestri, direttore scientifico della Summer School Renzo Imbeni e docente presso il Dipartimento di Giurisprudenza di Unimore.

Nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 18, si affronta il tema “La gestione dell’immigrazione e dell’asilo in tempo di crisi demografica”. Ne discutono Marcello Di Filippo, docente all’Università di Pisa, Massimiliano Salini, deputato al Parlamento europeo e membro dell’Intergruppo sulla demografia (in collegamento), e Cinzia Conti, della Direzione delle statistiche demografiche e del censimento della popolazione dell’Istat. La sessione è presieduta da Giuliano Albarani, della Fondazione Collegio San Carlo.

La Summer School, promossa dal Comune di Modena in collaborazione con l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e la Fondazione Collegio San Carlo, con il sostegno della Fondazione di Modena, accoglie trenta giovani neolaureati da tutta Italia. Per loro, la settimana in corso rappresenta un’occasione di approfondimento e di confronto sulle questioni europee, attraverso il dialogo con accademici, esperti, rappresentanti delle istituzioni e della società civile.

Gli incontri, aperti anche alla cittadinanza, confermano la vocazione della Scuola a proporsi come spazio di riflessione comune, nel segno della memoria di Renzo Imbeni, vicepresidente del Parlamento europeo dal 1994 al 2004, cui la Summer School è intitolata.

Per il programma completo e ulteriori informazioni: www.comune.modena.it/summer-school