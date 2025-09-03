

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aba71b0a&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=148&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aba71b0a' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a721d127&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=141&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a721d127' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a5b2e83c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=47&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a5b2e83c' border='0' alt='' /></a>



Sabato 6 settembre 2025, a Sassuolo, si terrà l’evento “Freestyle Motocross Mototerapia”, un appuntamento ormai fisso di fine estate. Grande novità: quest’anno la giornata inizierà nel pomeriggio e continuerà fino a tarda sera, con un programma ricco di spettacoli e momenti emozionanti dedicati al mondo delle due ruote.

Protagonisti della manifestazione saranno gli spettacolari show di freestyle motocross e le sessioni di mototerapia, che offriranno alle persone con disabilità la possibilità di salire in sella alle moto, seguiti e assistiti in totale sicurezza.

Ospite d’eccezione sarà Vanni Oddera, campione di motocross e ideatore della mototerapia: dal 2009 ha portato oltre 60.000 ragazzi in moto in 60 eventi all’anno, in tutto il mondo, avvicinandoli con passione al motociclismo.

L’evento, organizzato dall’azienda Mineraria di Boca nella sua sede di Sassuolo (via Secchia confine con Magreta), sarà arricchito da stand gastronomici e musica.

Programma della giornata:

Ore 17:00: primo spettacolo di freestyle motocross e mototerapia

Ore 21:00: secondo spettacolo

A seguire: musica e balli per tutti.

Sarà possibile cenare in loco grazie al supporto delle associazioni locali Avis, Anffas e Croce Rossa di Sassuolo.

L’evento è benefico, a ingresso libero: tutto il ricavato sarà devoluto alle associazioni del territorio.