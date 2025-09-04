

Al via dall’8 settembre i laboratori gratuiti di robotica educativa per i ragazzi e le ragazze della scuola media: un’occasione per imparare divertendosi, tra creatività e tecnologia. I laboratori di Paper Circuit, Ozobot Bit, Spintronics e Lego-Wedo sono in programma al Centro Giovani di Maranello in Via Vignola 79 dall’8 al 12 settembre dalle 9 alle 13; è richiesta l’iscrizione giornaliera (tutte le info sul sito del Comune di Maranello).

Il laboratorio Paper Circuit unisce arte, creatività e tecnologia attraverso la realizzazione di semplici circuiti elettrici su carta. Utilizzando materiali accessibili come rame adesivo, LED, batterie e cartoncini, gli studenti imparano i principi base dell’elettricità e del funzionamento dei circuiti in modo pratico e divertente. Durante il laboratorio si creano biglietti interattivi, cartoline luminose, origami illuminati e altri oggetti creativi, in cui la componente estetica si fonde con il funzionamento tecnico. I Paper Circuit rappresentano un modo efficace per avvicinare anche i più piccoli ai concetti STEAM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica), sviluppando nel contempo manualità, logica, precisione e spirito di osservazione.

Ozobot Bit è un piccolo robot educativo progettato per introdurre bambini e ragazzi ai concetti base della programmazione e della robotica in modo intuitivo e creativo. Il suo funzionamento si basa su un sistema di lettura ottica di linee e colori, che gli consente di muoversi seguendo tracciati disegnati su carta o su schermo e di interpretare comandi codificati attraverso sequenze di colori. Ozobot Bit promuove competenze trasversali come il pensiero computazionale, la logica, la risoluzione di problemi, la collaborazione e la creatività. Gli studenti possono progettare percorsi, creare storie interattive, risolvere sfide, sviluppando così una comprensione concreta del legame tra istruzioni e azioni.

Il laboratorio Spintronics è una disciplina affascinante che avvicina bambini e ragazzi all’elettronica in modo innovativo e intuitivo. Utilizzando un kit didattico con componenti meccanici ed elettronici, i partecipanti possono esplorare concetti fondamentali come resistenza, tensione e corrente attraverso il gioco e la sperimentazione diretta.

LEGO® Education WeDo 2.0 è una piattaforma pensata per introdurre gli studenti alla robotica e al pensiero computazionale in modo semplice, coinvolgente e creativo. Attraverso la costruzione di modelli motorizzati e la programmazione con un’interfaccia visiva a blocchi, gli alunni imparano a risolvere problemi, sperimentare e collaborare. Il laboratorio potenzia competenze chiave come la logica, il lavoro di gruppo, l’autonomia e la capacità di progettare.