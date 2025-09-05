

Il Tenente Valerio Scatoletti, Ufficiale dei Carabinieri a capo della Tenenza di Scandiano dall’agosto del 2023, è stato assegnato dal Comando Generale dell’Arma ad un nuovo e prestigioso incarico presso la Legione Veneto, quale Comandante della Compagnia Carabinieri di Castelmassa (RO).

Il Tenente Scatoletti, 43 anni, originario di Roma e figlio di artigiani, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza a ciclo unico presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Arruolatosi nell’Arma nel 2008, dopo il 13° corso biennale Allievi Marescialli è stato destinato quale addetto al Comando Stazione Carabinieri di Buddusò (SS), dove ha prestato servizio per due anni. Successivamente è stato trasferito alla Stazione Carabinieri di Poggio Rusco (MN), con oltre quattro anni di permanenza. Un’ulteriore significativa esperienza lo ha visto impegnato presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, dove per circa tre anni ha ricoperto l’incarico di Comandante della Squadra del Minuto Mantenimento del Reparto Autonomo. Dopo il transito nel ruolo Ufficiali e il biennio formativo, ha assunto il comando della Tenenza Carabinieri di Melito di Napoli, esperienza durata due anni, fino al trasferimento – nell’agosto 2023 – alla Tenenza Carabinieri di Scandiano, dove ha conseguito importanti risultati operativi, con particolare riferimento al contrasto delle sostanze stupefacenti, attraverso mirate attività di prevenzione e repressione; alla lotta ai reati contro il patrimonio, che hanno visto significativi riscontri sul territorio; alla tutela delle fasce più deboli, seguendo con attenzione e sensibilità i casi di violenza sulle donne e i reati commessi da minori, sempre nell’ottica di un’azione ferma ma attenta al recupero sociale.

Accanto a ciò, merita menzione anche l’impegno profuso dal Tenente Scatoletti nella promozione della cultura della prevenzione: numerosi e ciclici sono stati infatti gli incontri da lui personalmente condotti con gli anziani, per informarli e metterli in guardia dalle truffe e dai reati contro il patrimonio in genere, così come gli appuntamenti con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado nell’ambito del progetto “Cultura della legalità”. A tal proposito, un sentito ringraziamento va riservato anche al personale scolastico che ha reso possibile questa prossimità e vicinanza ai ragazzi in una fase così cruciale della loro crescita. In occasione del suo trasferimento, sono stati numerosi i momenti di saluto istituzionale e comunitario. Il 30 agosto è stato ricevuto e salutato dalla Giunta del Sindaco Fabrizio Corti di Viano, mentre il 4 settembre è stato accolto dalla Giunta del Sindaco Matteo Nasciuti di Scandiano. Il Tenente Scatoletti ha inoltre portato i suoi saluti al Prefetto di Reggio Emilia, Maria Rita Cocciufa, al Procuratore della Repubblica Calogero Gaetano Paci e ai Sostituti Procuratori, nonché ai dirigenti e ufficiali della Questura e della Guardia di Finanza. Prima della partenza per la nuova sede di servizio, il Tenente è stato ricevuto per i saluti di commiato dal Comandante della Legione Carabinieri Emilia Romagna, Generale di Brigata Enrico Scandone.

Nel tracciare un bilancio del periodo trascorso, il Tenente Scatoletti ha sottolineato di aver sentito fortemente la vicinanza delle laboriose comunità di Viano e Scandiano, sulle quali ricade la giurisdizione della Tenenza, apprezzandone lo spirito di collaborazione, il senso civico e l’accoglienza riservatagli. Il Comandante Provinciale, Colonnello Orlando Hiromi Narducci, ha espresso al Tenente Scatoletti un sentito ringraziamento per la competenza, l’impegno costante e il senso di umanità dimostrati nel corso del suo servizio, rivolgendo un sincero augurio di successo per il nuovo prestigioso incarico.

Al suo posto, quale nuovo Comandante della Tenenza Carabinieri di Scandiano, è stato assegnato il Tenente Felice Meo, proveniente dalla Tenenza di Ciriè (TO), pronto a proseguire il cammino tracciato con dedizione dal suo predecessore.