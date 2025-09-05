

‘Semi di Legalità’ va… a teatro!

Nell’ambito delle iniziative inserite nel ricco calendario della ‘Fiera della Tradizione’ che si terrà a Casalgrande dall’11 al 14 settembre, un momento importante di riflessione, confronto e anche, perché no, di intrattenimento è quello in programma al Teatro ‘Fabrizio De Andrè’, venerdì 12 settembre alle 21.

Titolo dell’appuntamento è ‘Antimafie in Comune – Sindaci, musica, immagini contro la criminalità’

Saranno presenti, il Sindaco di Bacoli, provincia di Napoli, Josi Della Ragione, e Domenico Stranieri, Primo Cittadino di Sant’Agata del Bianco (Reggio Calabria). Due rappresentanti delle istituzioni che hanno messo al centro della loro azione il contrasto alle infiltrazioni mafiose nei loro Comuni. I due dialogheranno con l’inviato speciale di Avvenire, Pino Ciociola, volto noto alla comunità di Casalgrande, in una serata di racconti e impegno civico. In cui anche la musica sarà mezzo importante per veicolare i messaggi che emergeranno dalla serata, grazie alla presenza degli “Afternoon”, band integrata della Cooperativa Sociale Nazareno di Modena, assieme a un altro potentissimo veicolo: quelle delle immagini: nel ricordo di due veri e reali simboli dell’antimafia in Italia, come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino che saranno ricordati durante la serata.

La serata sarà aperta dai saluti istituzionali del Sindaco di Casalgrande, Giuseppe Daviddi, e dall’Assessore alla Legalità Marco Cassinadri.

Il percorso si inserisce a pieno titolo nell’attività di “Semi di Legalità” che ha impegnato l’Amministrazione comunale in una serie di eventi, incontri ed iniziative di grande qualità fin dal gennaio scorso.

“Quella di venerdì prossimo è una serata molto importante per ribadire ancora una volta l’impegno delle istituzioni e della cittadinanza contro qualsiasi forma di criminalità organizzata. Un impegno che deve svilupparsi costantemente nella quotidianità, attraverso le nostre azioni e comportamenti. Ma certamente, serate come queste aiutano a radicare in noi il rispetto dell’altro, della legge e della legalità in generale – Sottolinea il Sindaco Daviddi – Sarà un vero piacere poter accogliere i miei colleghi Josi Della Ragione e Domenico Stranieri a Casalgrande e condividere con loro momenti di riflessione e confronto. Un grazie a Pino Ciociola per la sua costante presenza e vicinanza alla comunità casalgrandese e per il suo impegno sui temi della legalità, così come un grazie anche all’Assessorato alla Legalità per aver reso possibile questa iniziativa. E infine, un grazie a tutti coloro che interverranno a Teatro venerdì prossimo”.

“L’iniziativa di venerdì 12 è l’ennesima dimostrazione che a Casalgrande vogliamo tenere sempre acceso un faro sul team della legalità. Un’attenzione quella di società e istituzioni che non deve mai scemare”, aggiunge l’Assessore alla Legalità, Marco Cassinadri.

Appuntamento quindi a venerdì 12 al Teatro ‘De Andrè’ alle 21.