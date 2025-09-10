

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aba71b0a&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=148&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aba71b0a' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a721d127&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=141&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a721d127' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a5b2e83c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=47&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a5b2e83c' border='0' alt='' /></a>



Coop Alleanza 3.0 sostiene concretamente le famiglie in difficoltà con bambini e ragazzi in età scolare, nel periodo del ritorno sui banchi di scuola, con l’iniziativa “Dona la spesa per la scuola” che si terrà sabato 13 settembre.

La raccolta coinvolgerà oltre 220 negozi, tra ipercoop e supermercati di Coop Alleanza 3.0 – distribuiti dal Friuli-Venezia Giulia alla Puglia – ed EasyCoop (www.easycoop.com), il servizio di spesa online della Cooperativa.

Dona la spesa per la scuola a, è organizzata con la rete di volontariato e le istituzioni locali, in collaborazione con circa 250 enti e associazioni su tutti i territori in cui è presente la Cooperativa e col sostegno dei soci volontari Coop per la parte di presidio e promozione.

La merce donata andrà in favore di persone e famiglie in difficoltà e tutti potranno “dare un mano” in modo semplice e concreto acquistando quaderni, pennarelli, matite e penne, temperamatite, risme di carta e altri materiali didattici.

Sabato 13 settembre, all’ingresso dei punti vendita, i soci volontari Coop e quelli delle realtà aderenti, grazie alle apposite pettorine, distribuiranno le shopper compostabili e tutto il materiale informativo inerente anche all’elenco dei prodotti da donare. Successivamente i volontari potranno stoccare la merce donata per distribuirla alle famiglie beneficiarie sul territorio.

Nel 2024 l’iniziativa ha visto il coinvolgimento di 220 punti vendita della Cooperativa con la partecipazione di circa 250 realtà locali, a cui sono state destinate oltre 170mila confezioni di merce donate da soci e clienti. Alla raccolta è stato possibile partecipare anche con EasyCoop: sono stati donati attraverso il servizio di e-commerce oltre 400 confezioni di materiali scolastici alla Comunità di Sant’Egidio.

Al link all.coop/donalaspesa tutte le informazioni su questa iniziativa.

Inoltre, Coop Alleanza 3.0 è attenta anche al tema del contenimento dei prezzi per i materiali scolastici, siano essi articoli di cancelleria o libri di testo. Per questi ultimi, la Cooperativa riserva ai soci uno sconto immediato del 15% sul prezzo di copertina, proprio in modo da aiutare le famiglie a sostenerne l’acquisto.

Per quanto concerne i prodotti di cancelleria la Cooperativa ha attivato anche quest’anno la promozione attraverso cui fino al 28 settembre per 30 euro di spesa nel reparto cartoleria è possibile ricevere un buono sconto del valore di 10 euro da utilizzare entro l’8 ottobre su una spesa minima di 30 euro.

EasyCoop: anche il servizio di spesa a domicilio di Coop Alleanza 3.0 è solidale

Anche EasyCoop, il servizio di spesa online di Coop Alleanza 3.0, partecipa all’iniziativa “Dona la spesa per la scuola”. Fino al 28 settembre nelle zone in cui è attivo il servizio di spesa online di Coop Alleanza 3.0, gli utenti potranno donare una box contenente materiale scolastico nel proprio carrello virtuale semplicemente sul sito www.easycoop.com o da App. A beneficiare della raccolta su EasyCoop sarà alla Comunità di Sant’Egidio che li consegnerà ai bambini e ai ragazzi della Scuola della Pace

Il servizio EasyCoop è attivo in quasi 300 comuni distribuiti tra le province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Ravenna, Forlì e Cesena; in oltre 500 comuni tra Rovigo, Padova, Treviso, Vicenza, Venezia-Mestre.