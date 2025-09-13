

Due mattine dedicate alla prevenzione del tumore del distretto testa-collo. L’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena, con la Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria, diretta dal prof. Daniele Marchioni, aderisce anche quest’anno alla Make Sense Campaign, giunta quest’anno all’undicesima edizione, che si terrà il 16 e 17 settembre 2025 all’ingresso 1 del Policlinico di Modena, piano terra, area ambulatoriale A, ambulatorio 1: l’accesso è gratuito, libero e senza prenotazione, dalle 8,30 alle 13,30 sino a esaurimento posti. Ogni anno 250 nuovi casi presi in carico dalla struttura modenese. Make the sense è promossa dalla European Head and Neck Society (EHNS) e da AIOCC (Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica).

Durante la manifestazione, sarà presente il presidio della LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) per azioni di screening gratuito, ad accesso libero e diretto, dedicate alla prevenzione delle neoplasie testa/collo. Insieme alla LILT presente anche, in linea con gli anni passati, anche l’associazione “La Nostra Voce”, la quale dal 1968 aiuta i pazienti laringectomizzati con servizi di assistenza sia ospedaliera, domiciliare, riabilitazione e affiancamento ai famigliari. Lo screening sarà coordinato dalle Dottoresse Gaia Federici e Carlotta Liberale, medici della Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria, diretta dal Professor Daniele Marchioni.

Con il termine “tumori della testa e del collo” si intendono neoplasie ad origine dalle cellule di organi come bocca, laringe, faringe, cavità nasali e paranasali, ghiandole salivari. A Modena circa 250 persone ogni anno con nuova diagnosi di neoplasia maligna del distretto testa-collo, si presentano al Policlinico di Modena, dove dal 2010 è attivo uno specifico PDTA. All’interno di questo percorso ci sono oltre 3 mila pazienti che afferiscono da tutta Italia c/o il Policlinico di Modena che si conferma un’eccellenza per il trattamento delle patologie testa-collo e del basicranio.

“1 sintomo per 3 settimane, 3 settimane per 1 vita” è il motto dell’edizione italiana 2025: un monito a porre attenzione ai sintomi dei carcinomi cervico-cefalici. Sono più di 140 i centri, pubblici e privati, che si sono resi disponibili ad effettuare giornate di diagnosi precoce, sull’intero territorio nazionale: un’azione condivisa per sottolineare l’importanza di una diagnosi rapida.

«Il tumore della testa e del collo è il settimo cancro più comune in Europa. Solo nel 2020 in Italia sono state 9.900 le persone a cui è stato diagnosticato un tumore cervico-cefalico e 4.100 quelle decedute per questa malattia. La percentuale di sopravvivenza a 5 anni è di circa 60% e spesso il paziente giunge all’attenzione del medico in uno stadio avanzato di malattia. A fronte di tali numeri – spiega il Professor Daniele Marchioni, Direttore della Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria – la diagnosi precoce e la sensibilizzazione a queste neoplasie, tuttora considerate rare, restano un’arma fondamentale per un trattamento tempestivo che aumenti le percentuali di sopravvivenza ed impatti il meno possibile sulla qualità di vita. Campagne di sensibilizzazione e screening come questa sono pertanto importantissime e vanno incentivate e supportate».

«Nella prevenzione di queste malattie vale la cosiddetta regola di 1 per 3 – precisa il Professor Francesco Mattioli, Medico Otorinolaringoiatra e referente del percorso assistenziale PUNTO Testa-Collo del nostro nosocomio – Se è presente anche solo uno di questi sintomi per tre settimane o più, è necessario rivolgersi al medico: dolore alla lingua, ulcere che non guariscono e/o macchie rosse o bianche in bocca; dolore alla gola; raucedine persistente; dolore e/o difficoltà a deglutire; gonfiore del collo; naso chiuso da un lato e/o perdita di sangue dal naso. La valutazione che svolgeremo nelle due mattinate del 16 e 17 settembre consisterà in un colloquio informativo ed una visita di screening. In caso di necessità il paziente verrà avviato a un percorso di accertamenti di secondo livello».

«Per Lega contro i Tumori ed Associazione La Nostra Voce – commenta il presidente Claudio Dugoni – la prevenzione è la vera priorità soprattutto nell’ambito dei tumori della testa e del collo, in gran parte misconosciuti dalla popolazione che quindi tende a dare meno importanza ai segni e sintomi prognostici. Campagne come questa, che rendono operativa l’alleanza tra mondo del volontariato e professionisti sanitari, sono di estrema importanza e vedranno sempre le associazioni protagoniste».