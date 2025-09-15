

In un’epoca in cui sostenibilità e responsabilità sociale stanno diventando criteri centrali per imprese, istituzioni finanziarie, investitori e policy-maker, la capacità di misurare e rendicontare non solo i risultati finanziari ma anche quelli legati agli impatti sociali, ambientali ed etici è strategica.

La Fondazione Marco Biagi e il Dipartimento di Economia “Marco Biagi” ospitano, il 18 e 19 settembre, la ventesima edizione della Conferenza interdisciplinare organizzata da EIASM – European Institute for Advanced Studies in Management insieme a Unimore e Università di Ferrara, intitolata “Intangibles, Sustainability and Value Creation: Reporting, Management and Governance” (Beni immateriali, Sostenibilità e Creazione di Valore: Rendicontazione, Gestione e Governance). Questa edizione della conferenza raduna accademici, ricercatori, professionisti da tutto il mondo per riflettere sulle nuove frontiere della gestione delle attività immateriali e della rendicontazione di sostenibilità in un contesto globale in rapida evoluzione.

L’incontro, che prevede sessioni plenarie e parallele, sessioni interattive e opportunità di networking, prenderà il via giovedì 18 settembre alle 8.45 alla Fondazione Marco Biagi. Sarà un’occasione unica per aggiornarsi e discutere sulle sfide emergenti relative al reporting ambientale, sociale e di governance; condividere metodi e pratiche per la gestione strategica delle risorse intangibili (brand, capitale umano, innovazione, relazioni, reputazione) e contribuire allo sviluppo di standard più efficaci e coerenti per misurare la sostenibilità e il valore organizzativo nel tempo.

Parteciperanno alle due giornate relatori di riconosciuta fama internazionale del calibro di Baruch Lev, Professore della New York University Stern School of Business, considerato il padre intellettuale degli “intangibili” o Linda Mezon-Hutter, Vicepresidente dell’International Accounting Standards Board (IASB), ma anche il Prof. Richard Barker, dell’International Sustainability Standards Board (ISSB) e Università di Oxford, Nicolas Konialidis, Direttore tecnico del Business Valuation Board e Direttore per l’Asia dell’International Valuation Standards Council (IVSC), con base a Singapore e moltissimi altri.

Per maggiori informazioni: https://www.xcdsystem.com/eiasm/program/dh0onf5/index.cfm?pgid=2955