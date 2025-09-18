Sabato 20 settembre, in occasione della “Celebrazione della giornata degli internati militari italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda guerra mondiale”, istituita con la legge 13 gennaio 2025 n. 6, avrà luogo presso i Salini di rappresentanza del Palazzo del Governo – sede della Prefettura di Reggio Emilia – la consegna delle medaglie d’onore ai familiari dei militari italiani di questa Provincia, internati durante la seconda guerra mondiale nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra.
Sono stati insigniti: Artemio Cipressi, nato a Bibbiano (RE), per il quale ritirerà la medaglia la nipote Daniela Tesauri, residente a Bibbiano (RE); Egidio Giovanelli, nato a Castelnovo ne’ Monti (RE), per il quale ritirerà la medaglia la nipote Bianca Maria Barbieri, residente a S. Polo d’Enza (RE); Franco Menozzi, nato a Reggio Emilia, per il quale ritirerà la medaglia il nipote Alessandro Menozzi residente a Reggio Emilia; Pietro Papi, nato a Novellara (RE), per il quale ritirerà la medaglia la nipote Laura Papi residente a Bagnolo in Piano (RE).
L’evento, aperto dai saluti del Prefetto Maria Rita Cocciufa, con la collaborazione di Istoreco, vedrà la partecipazione dei musicisti del conservatorio di musica di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti Peri-Merulo, che accompagneranno la cerimonia con l’esecuzione di alcuni brani musicali.