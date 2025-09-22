

Maranello ricorda Emanuele Messineo, il giovane carabiniere ucciso durante una rapina nei locali del Banco San Geminiano e San Prospero il 23 settembre 1974. La commemorazione del cinquantunesimo anniversario della scomparsa è in programma martedì 23 settembre nella piazzetta intitolata a Messineo antistante la banca, dove è anche collocata una targa a lui dedicata.

La cerimonia, organizzata dal Comando dei Carabinieri di Maranello e dall’Amministrazione Comunale, prevede il ritrovo in piazzetta alle 17.45, alle ore 18 la posa di una corona di fiori sulla targa che ne ricorda il sacrificio. A seguire alle ore 18.30 la Santa Messa in suo ricordo presso la Chiesa Parrocchiale di San Biagio a Maranello. Emanuele Messineo fu ucciso all’interno del Banco San Geminiano e San Prospero di Maranello il 23 settembre 1974, nel tentativo di fermare un rapinatore.

Il carabiniere originario di Marianopoli (Caltanissetta), all’epoca dei fatti appena venticinquenne, era in servizio a Maranello da tre anni. L’emozione per la sua morte fu tale che ai funerali parteciparono quindicimila persone. Oltre alla piazzetta, il Comune di Maranello gli ha intitolato la palestra delle scuole medie Ferrari e un murale al Parco degli Artisti in via Vittorio Veneto.