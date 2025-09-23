

Nei giorni scorsi si è svolto un viaggio da Castelnovo Monti a Roma in bicicletta, organizzato dall’associazione sportiva Università del Pedale, che ha voluto in questo modo celebrare anche il giubileo e ricordare un’altra “spedizione” in bici compiuta dallo stesso gruppo sportivo 50 anni fa, nel 1975. Ad aver compiuto questa nuova missione sono stati Piero Agostini, Davide Onfiani, Giacomo Torlai, Francesco Torlai, Valter Morini, Walter Romagnani, Mario Zanni, Alberto Beretti, Paolo Ruffini, Gianni Leurini e l’assessore allo sport di Castelnovo Carlo Boni.

Insieme hanno coperto 550 chilometri suddivisi in sei tappe lungo l’antica via Francigena, un antico filo rosso che unisce l’Europa dei popoli e delle culture, toccando 5 stati, 16 regioni e più di 600 comuni. In Italia attraversa le regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana, Lazio, Campania, Basilicata e Puglia. Infine, a Roma lo Stato del Vaticano. Un percorso che unisce le più antiche strade d’Europa. Il gruppo di ciclisti castelnovesi ha toccato Civago, il Passo Radici, Lucca, Siena, San Gimignano, San Quirico, Sutri, su strade ma anche lungo molti di sterrato. I pedalatori sono stati seguiti col furgone per portare le borse e vari generi di prima necessità, guidato da Paolo Malvolti, e in moto come supporto da Onilio Tincani. Per Gianni Leurini e Mario Zanni peraltro si è trattato del quarto giubileo in bici, dopo il primo nel 1975.