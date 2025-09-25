

Una giornata all’insegna dei motori: sabato 27 settembre a Maranello sono in programma due eventi a tema motoristico, dalle auto d’epoca al mondo del rally. In mattinata prende il via dalla Città del Cavallino il Gran Premio di Modena “Sulle strade di Enzo”, decima edizione della manifestazione di regolarità dedicata alle auto storiche, iscritta al calendario ASI, organizzata dal Circolo della Biella di Modena nel cuore della Terra dei Motori.

Un viaggio nel tempo, sulle strade che hanno fatto la storia dell’automobilismo La partenza sarà da Maranello, simbolo dell’eccellenza motoristica italiana: le auto storiche saranno in Piazza Libertà dalle 8 alle 10, con la partenza della prima auto prevista per le 9.30, per poi effettuare una prova di regolarità nel parcheggio di Via Grizzaga e salire in collina verso Serramazzoni, lungo le suggestive strade collinari dell’Appennino modenese e un percorso che rievoca l’anima sportiva e romantica delle corse d’altri tempi. Durante il tragitto, gli equipaggi affronteranno 30 prove cronometrate di precisione, che metteranno alla prova abilità, concentrazione e spirito sportivo. Gran finale con l’arrivo al prestigioso Museo Maserati di Modena, scrigno di storia e passione automobilistica, dove si celebrerà il connubio tra passato e leggenda. Un evento unico per appassionati, collezionisti e cultori dell’eleganza su quattro ruote, sulle strade che furono teatro dei sogni di Enzo Ferrari.

Nel pomeriggio Maranello ospita poi una giornata per ricordare Lorenzo Gilli, il pilota di rally originario di San Venanzio di Maranello, a due anni dalla scomparsa. Il Club Motori Scuderia Modena Corse organizza l’iniziativa “Amici del Rally – Memorial Lorenzo Gilli”, in ricordo del pilota scomparso il 26 settembre 2023 a soli 55 anni. In Via Trentino è in programma dalle ore 14 una esposizione di auto da rally, sportive, supercar e auto d’epoca, accompagnata da musica dal pomeriggio fino a mezzanotte con dj set e food & drink con gnocco e tigelle. Tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Lorenzo Gilli, di cui in tanti ricordano la profonda cultura motoristica, la generosità e le doti umane, è stato uno dei protagonisti del rallysmo modenese, in particolare nelle gare per vetture storiche, come il Rally Storico di Modena che ha vinto per quattro edizioni consecutive dal 2016 al 2019, il Rally degli Abeti e dell’Abetone storico nel 2019 in Toscana, il Rally Storico del Grappolo nel 2021 in Piemonte, il Rally di Salsomaggiore Terme.