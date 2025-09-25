

Torna sabato 27, domenica 28 e lunedì 29 settembre la Fiera di San Michele, appuntamento principale dell’autunno appenninico, che celebra quest’anno la sua 553ma edizione. Un appuntamento che si rinnova da secoli, e che è diventato un elemento identitario per Castelnovo e la sua comunità.

Spiega il Sindaco Emanuele Ferrari: “Tanti anni fa quando arrivava la fiera le persone si vestivano a festa. La Fiera infatti è prima di tutto fatta da persone in festa. Anche il Comune di Castelnuovo si veste con il suo miglior abito per la Fiera di San Michele, che è un appuntamento che ricorda la nostra storia, la storia delle genti di montagna che si ritrovavano a Castelnuovo da tante parti, anche arrivando da lontano, da tutta la regione ma anche dalla Liguria e dalla Toscana. Non solo per commerciare, perché c’è sicuramente un’altra storia che è quella dei flussi commerciali tra l’Appennino Reggiano, la pianura padana, la Lunigiana e la Garfagnana, ma anche per un aspetto fondamentale rappresentato dallo stare insieme, dal fare festa appunto. Come tutti gli anni, anche quest’anno vogliamo rinnovare questo spirito di incontro e di festeggiamento. Lo facciamo prima di tutto con i nostri paesi gemellati, Kahla, Illingen e Voreppe, e lo facciamo in nome anche della solidarietà, del legame con le varie associazioni che sono presenti ogni anno da tanto tempo alla Fiera, ad esempio con la festa del pane Cna. Lo facciamo provando a recuperare quel senso profondo di unità di cui c’è tanto bisogno in questi tempi”.

Il programma della Fiera prevede l’apertura ufficiale sabato, 27 settembre: al Centro Fiera in via dei Partigiani aprirà alle ore 9 la tradizionale mostra mercato dei bovini e l’esposizione di attrezzature agricole, industriali e prodotti zootecnici, con la possibilità di servizio bar a cura del Centro Sociale Insieme.

In piazza Gramsci dalle 9 via alla mostra delle attività produttive e commerciali, con numerosi espositori agroalimentari. Non mancherà la degustazione e vendita di prodotti eno-gastronomici a cura dei Comitati Gemellaggi di Castelnovo Monti, Illingen, Voreppe e Kahla. Ci sarà anche lo stand gluten-free a cura del Comitato Gemellaggi di Castelnovo. Sempre in questa piazza troverà spazio la festa del pane e dei prodotti dell’Appennino Reggiano, iniziativa con finalità di raccolta fondi per beneficenza promossa da Cna. Ci saranno prodotti di panificazione, lo spazio informativo, la vendita di torte casalinghe, la pesca con il tradizionale “Gioco dei Tappi” per grandi e piccini. L’organizzazione è a cura della Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto. Sabato e lunedì in questa piazza ci sarà anche il punto informativo “Digitale Facile”, a cura dell’Unione appennino, per imparare a utilizzare computer e smartphone e funzioni come SPID, pagamenti online e i servizi digitali della pubblica amministrazione, anche per chi non è particolarmente smart e magari ha una certa età.

Sarà presente anche lo stand a cura di ArcheoVea Impresa Culturale sul Parco Archeologico di Campo Pianelli e archeotrekking alla Pietra di Bismantova, con materiali informativi e ricostruzioni legate all’affascinante Necropoli alle pendici della Pietra di Bismantova; ci sarà anche un punto informativo sui territori dell’area Mab Unesco e sulla Via Matildica del Volto Santo, a cura del Gruppo Storico Il Melograno in collaborazione con il Parco nazionale dell’Appennino. Alle ore 10, sempre in piazza Gramsci, è prevista l’inaugurazione ufficiale della Fiera, con la partecipazione della Banda Musicale di Felina. Interverrà la Vicepresidente della Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione, agroalimentare, Senatrice Silvia Fregolent.

All’Isolato Maestà (il grattacielo in via Roma) sarà presente la mostra micologica con materiale informativo sui funghi, a cura del Gruppo Micologico e naturalistico “R. Franchi” di Reggio Emilia in collaborazione con l’Ispettorato Micologico dell’Ausl.

In piazza Peretti ci saranno i Giochinpiazza, i giochi di una volta a cura di Uisp Reggio Emilia, il triciclo “Grillo”, animazione per bambini e dalle 15 alle 17 lo spettacolo di burattini Teatrino di Puck.

Anche in piazza Martiri dalle ore 9 la mostra delle attività produttive e commerciali, mentre nel piazzale del Centro Coni torna il Luna Park, sempre molto atteso dai giovanissimi. Per tutti i tre giorni della fiera poi, tutte le strade del centro ospiteranno il grande Mercato delle bancarelle, con banchi che si distinguono per l’alta qualità dei prodotti, da quelli agroalimentari, all’abbigliamento, all’oggettistica per la casa e la biancheria.

Il programma dettagliato della fiera è presente sul sito del Comune nella sezione “eventi”.