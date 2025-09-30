

La terza edizione del TEDxSassuolo prende ufficialmente vita e lo fa partendo da una semplice ma rivoluzionaria domanda: cosa accadrebbe se rallentassimo? Dopo due edizioni sold out “The Power Of Sharing” (2023) e “Oltre la paura. Storie di coraggio e trasformazione” (2024) torna in città il celebre format internazionale TEDx, sempre al Teatro Carani, con un nuovo emozionante tema dedicato allo stupore e alla riflessione. “Sentire. Il tempo della meraviglia” è il tema scelto per questo nuovo viaggio che, come le edizioni precedenti, promette di essere ricco di stimoli ed emozioni. “In un’epoca dominata dalla velocità e dall’iperconnessione – ha commentato Luca Bellei, licenziatario dell’edizione – abbiamo bisogno di tornare ad ascoltare. Sentire davvero. Le emozioni, le storie, le persone. È il momento di lasciarci stupire, rallentare e guardare le cose da un’altra prospettiva”. TEDxSassuolo 2025 sarà un’occasione per accendere la curiosità, risvegliare la meraviglia e creare connessioni nuove. “È un invito collettivo – prosegue Lia Roncaglia responsabile della comunicazione e co-organizzatrice – a cambiare prospettiva. Non serve essere esperti, visionari o addetti ai lavori serve solo la voglia di lasciarsi ispirare. Un posto, un giorno, un’energia condivisa. Un evento aperto a chiunque voglia esplorare ciò che può nascere quando ci concediamo il lusso di sentire. Lo faremo con interventi dal vivo, esperienze coinvolgenti e momenti di confronto nel contesto unico del Teatro Carani”.

Speaker

Andrea Colamedici e Maura Gancitano — Filosofi, scrittori e fondatori di Tlon

Tlon, progetto culturale che si esprime in una casa editrice, due librerie, festival ed eventi. Maura e Andrea portano la filosofia nei media e negli spazi pubblici, unendo pensiero critico e cultura pop. Autori di bestseller tradotti in varie lingue, sono attivi sui social con una community ampia e attenta. Tra le loro opere: La società della performance, Liberati della brava bambina, Ma chi me lo fa fare? Maura è anche editorialista di Repubblica e vincitrice del premio Rapallo.

Giacomo Keison Bevilacqua — Autore

Giacomo Keison Bevilacqua (1983) debutta come fumettista nel 2006. Crea A Panda piace, vincitore del Premio Micheluzzi. Per BAO Publishing pubblica “Il suono del mondo a memoria” (Premio Feltrinelli 2017), “Troppo Facile amarti in vacanza” e “Sono una testa di panda”. Per Bonelli realizza “Lavennder” (in arrivo al cinema) e “Attica” (Premio Gran Guinigi 2020). Ha lavorato anche per il teatro e la TV. Nel 2022 fonda Gigaciao con Sio, Fraffrog e Dado, per cui pubblica nuovi titoli di Panda.

Marco Carniel — Scrittore e podcaster

Ingegnere gestionale con anni di esperienza nel marketing, dopo aver maturato competenze trasversali ha scelto di dimettersi per dedicarsi all’azienda di famiglia.

Ha poi conseguito la laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, realizzando un podcast che esplora storie di cambiamento e interiorità. Ora sta per completare la laurea magistrale in Psicologia Clinica e ha appena pubblicato il suo secondo libro, tratto dal podcast: “(NON) Racconto Storie”. Ammette di avere anche dei pregi, ma riesce a nasconderli bene.

Monica Morini — Attrice, autrice, regista

Fondatrice e direttrice artistica del Teatro dell’Orsa, conduce da anni un percorso di ricerca sul teatro di narrazione, con corsi rivolti ad attori, insegnanti e genitori, in collaborazione con biblioteche, scuole e università. Da diversi anni ha la direzione artistica dell’evento Reggionarra la città delle storie. È autrice e interprete di spettacoli teatrali per l’infanzia e pubblico adulto riconosciuti con premi e menzioni della critica. Conduce laboratori teatrali e corsi di formazione e di docenze su medicina narrativa Ideatrice di festival e progetti culturali, ha dato vita alla Casa delle Storie, spazio culturale aperto e indipendente.

Daniele Cassioli – Atleta di sci nautico

Cieco dalla nascita, Daniele Cassioli è 28 volte campione del mondo di sci nautico, fisioterapista, formatore e autore. Presidente di Real Eyes Sport, associazione che promuove l’attività motoria per bambini ciechi e ipovedenti, porta la sua esperienza nelle aziende e nelle scuole, ispirando con ironia e competenza su temi di sport, inclusione e valore umano. È autore dei libri “Il vento contro“ e “Insegna al cuore a vedere“. Presidente e ambassador, è membro del Consiglio Nazionale del CIP.

Fabio Vandelli – Chef

Recentemente premiato con un Cappello Guida de L’Espresso, porta in cucina una visione che nasce da pensieri profondi e si traduce in piatti evocativi. Al ristorante Erbavoglio di Modena, ridisegna i confini del vegetale raccontando storie di terre, ecosistemi, materia e memoria. Ogni piatto è un manifesto, un’esperienza che parla di sostenibilità, ricerca e rispetto per la natura. Tra i suoi riconoscimenti più recenti spiccano “The Best Vegetable Restaurant 2025” e il premio “Identità Golose 2025”, confermando la sua capacità di innovare e coinvolgere con un linguaggio gastronomico autentico e visionario.

Omar Conti – Artista, designer e musicista

È conosciuto come il pianista sul Maggiolone: un’anima errante che ha scelto la libertà al posto di una carriera convenzionale. La svolta arriva quando la nonna gli regala un Maggiolone rosso del ’73, che trasforma in casa e palco viaggiante. Attraverso borghi, scuole e montagne porta musica neoclassica e domande scomode ma necessarie: “Ma voi, siete felici?”. Invita a rallentare, a riscoprire la cura e la bellezza nascosta nella semplicità.

Collettivo ManiCure – Collettivo artistico femminile

Per Collettivo ManiCure essere donna oggi significa esserlo insieme e mai da sole, riconoscersi in altre donne, osservarsi con gli occhi di un’altra e innalzare la propria unicità. Un plurale femminile che si esprime nel lavoro corale e nell’essere insieme un punto di forza. Si oppongono a un contesto storico che esalta l’individuo isolato, resistendo all’uniformità del pensiero omologato, proponendo invece un coro di presenze diverse tra loro eppure che possono coesistere. Il loro obiettivo è cercare un’altra via rispetto a un’immagine stereotipata, valorizzando la verità che ognuna di noi porta in corpo.

Paolo Garimberti – Clown e performer

Laureato in economia, è cofondatore della compagnia “Macedonia Clown” con la quale, sotto la guida di Don Vittorio Chiari, cerca di trasmettere la passione per la figura poetica del clown. Nel 2008 è finalista del bando nazionale I Teatri del Sacro con “Nella notte un giglio nel campo“, dedicato alla figura di Etty Hillesum. Ha all’attivo diversi spettacoli di clownerie teatrale e conduce laboratori di espressività corporea e clownerie presso scuole, associazioni e realtà giovanili

Silvia Demozzi – Docente universitaria

Professoressa associata di Pedagogia presso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna, si dedica con passione alla formazione e alla ricerca nei settori dell’educazione infantile e della filosofia dell’educazione. Insegna Pedagogia dell’Infanzia, Filosofia dell’Educazione ed Educazione all’affettività e alla sessualità, con un approccio innovativo e interdisciplinare che mira a promuovere una comprensione critica e approfondita dei processi educativi in età evolutiva.

I biglietti per l’evento sono acquistabili a questo link