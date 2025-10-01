A Maranello prosegue “Lib(e)ri di scrivere”, la rassegna di storie e narrazioni ospitata alla Biblioteca Mabic, con incontri con gli autori e presentazione delle loro opere. Sabato 4 ottobre alle ore 17 Nicola Massimiliano Monno presenta “Iota Eta Sigma. Il marchio dell’eletto”. Modera l’incontro Immacolata La Forgia. Il romanzo, un thriller esoterico che intreccia verità bibliche, storia occulta e simbolismo sacro, è un viaggio nel tempo tra rebus scolpiti nelle pietre, reliquie sacre e visioni rivelatrici, dove fede, scienza, amore e destino si fondono in un’avventura mozzafiato.
Un thriller esoterico sabato in biblioteca a Maranello