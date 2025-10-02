

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aba71b0a&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=148&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aba71b0a' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a721d127&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=141&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a721d127' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a5b2e83c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=47&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a5b2e83c' border='0' alt='' /></a>



Sabato 4 e domenica 5 ottobre a Fiorano Modenese è in programma la seconda prova categoria piloti 1/8 e costruttori del Campionato nazionale AMSCI, per auto-modelli.

L’appuntamento per appassionati di tutta Italia è presso il mini autodromo Jody Scheckter, in via Antica Cava, 2 a Spezzano. Si tratta dell’ultimo evento fioranese per l’Italian Motor Week, promossa dalla rete Città dei Motori di Anci.

Domenica 5 ottobre alle 17, al centro di Via Vittorio Veneto parte la rassegna “Decalogus – I dieci comandamenti”, dieci eventi definiti “concerti spirituali”, in cui le voci narranti di Monica Incerti Pregreffi e Franco Ferrari, l’arpa di Carla They e il violino di Gentjan Llukaci, per riflettere in modo emozionale sul testo normativo più famoso della storia: i dieci comandamenti. Il primo appuntamento sarà dedicato al comandamento ” Non avrai altro Dio fuori di me”.