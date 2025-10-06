

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aba71b0a&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=148&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aba71b0a' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a721d127&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=141&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a721d127' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a5b2e83c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=47&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a5b2e83c' border='0' alt='' /></a>



Si è conclusa, nei giorni scorsi, l’esercitazione “Una Acies 2025”, che ha coinvolto gli Ufficiali Allievi del 205° corso “Fierezza” dell’Accademia Militare e gli istruttori del 3° Reggimento Alpini. I frequentatori hanno condotto attività tattiche in ambiente montano e urbano, hanno consolidato le procedure per la gestione di emergenze sanitarie, sgomberi medici attraverso l’impiego di elicotteri ed equipaggiamenti avanzati. L’applicazione di tutti i protocolli sanitari è stata gestita dagli Ufficiali Allievi del Corpo Sanitario del 201°, 202°, 203° e 204° corso con il supporto del 1° Reparto di Sanità di Torino, del 7° Reggimento AVES “Vega” e della Scuola di Sanità e Veterinaria dell’Esercito.

L’esercitazione ha integrato risorse militari e civili del Piemonte, tra cui il Centro di Mobilitazione del Corpo Militare della Croce Rossa, l’unità complessa di maxi-emergenza regionale, la società Cube S.r.l. ed alcuni operatori del Sovrano Militare Ordine di Malta, per l’addestramento specifico all’uso integrato di droni commerciali per la ricognizione in tempo reale sul campo di battaglia.

Presenti all’esercitazione anche il Generale di Divisione Giovanni Brafa Musicoro, Comandante della Scuola Ufficiali dell’Esercito di Torino e il Maggior Generale Michele Tirico, Comandante del Comando di Sanità e Veterinaria dell’Esercito.

“Una Acies 2025” rappresenta un esempio concreto della formazione moderna e multidisciplinare svolta dai giovani ufficiali dell’Accademia Militare, caratterizzata da un elevato livello di specializzazione sviluppato dai diversi iter formativi di uno dei più antichi Istituti di formazione militare al mondo, acquisite in tempi brevi e necessarie ad affrontare le sfide di uno scenario di impiego caratterizzato da un grado sempre maggiore di complessità.