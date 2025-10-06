

Giovedì 23 ottobre alle ore 20.30, presso la Sala Consiliare del Municipio di Mirandola (Via Giolitti), si terrà “Aperitivo in Giallo”, una serata organizzata dal Comune di Mirandola ad ingresso gratuito dedicata all’approfondimento di tematiche legate alla violenza di genere e alla cronaca nera, con protagonista l’avvocato Elisabetta Aldrovandi, figura di primo piano nel panorama giuridico e criminologico italiano.

Durante l’incontro, l’avvocato Aldrovandi condurrà il pubblico in un viaggio attraverso alcuni tra i più noti casi di cronaca nera, esaminando le fasi delle indagini, gli aspetti giudiziari e i risvolti criminologici dei singoli episodi. Un’occasione unica per esplorare, con competenza e rigore, il lato più oscuro del crimine, con un’attenzione particolare alla violenza domestica e di genere.

Professionista iscritta al Foro di Modena dal 2000, Elisabetta Aldrovandi è specializzata in diritto di famiglia e tutela delle vittime. Ha ricoperto il ruolo di Garante regionale per la tutela delle vittime di reato in Lombardia (2019–2024), e attualmente è Presidente dell’Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime. Ex docente universitaria, autrice di pubblicazioni giuridiche per Maggioli Editore, collabora con la Commissione bicamerale d’inchiesta sul Femminicidio e partecipa regolarmente a trasmissioni televisive Rai e Mediaset come opinionista.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria da effettuare via email all’indirizzo: ufficio.stampa@comune.mirandola.mo.it