

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aba71b0a&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=148&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aba71b0a' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a721d127&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=141&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a721d127' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a5b2e83c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=47&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a5b2e83c' border='0' alt='' /></a>



Un appuntamento tutto in inglese quello di sabato 11 ottobre da Mr G Tea Boutique: il terzo incontro della rassegna proposta da Modenamoremio “Tè per tre – tazze fumanti tra arte, musica e letteratura” vedrà protagonisti tre ospiti d’eccezione: l’artista visivo Alexandr Nuss, la cantautrice Ellen River e la scrittrice Charlotte Tveen Hansen, che, per l’occasione, dialogheranno tra loro di vita e di arte… in inglese! Il tutto davanti a una tazza fumante di tè offerto dalla padrona di casa, Simone Ruan.

A coordinare l’incontro sarà Marie Pierre Vin, operatrice culturale francese, ormai modenese adottiva, che, avendo lavorando a livello diplomatico in Cina per anni è perfetto anello di congiunzione tra le diverse culture di Modena, Europa e Cina.

L’appuntamento è quindi sabato 11 ottobre alle ore 17.00 presso Mr.G Tea Boutique in Rua Pioppa 8/10. Ingresso gratuito. Per informazioni è possibile telefonare al 377 422 3359

Chi sono i protagonisti:

Alexandr Nuss

Artista visivo

Aleksandr Vladimirovich Nuss (nome d’arte e d’origine di Alessandro Cavicchioli), nato nel 1999 a Saratov (Russia), dal 2001 è cittadino italiano e ora vive e lavora tra Modena e Bologna. Nel 2021 con “Forme dell’onirico – Libro dei Sogni 2004-2021” consegue la Laurea in Scultura e nel 2023 con “Immaginare Cosmogonie” consegue la Laurea Magistrale in Pittura – Arti Visive entrambe presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna.

Tra le varie partecipazioni nel 2025 vince il Primo premio categoria “Opera” di “Artefici del nostro tempo” ed espone l’opera “It’s not right but it’s no more body: a visual being” all’interno di “Biblioteche. Costruire l’intelligenza veneziana. Libraries. Bildung Venice intelligence” a cura di Benno Albrecht, Roberto Beraldo e Michele Casarin presso il Padiglione Venezia nell’ambito della 19esima Biennale di Architettura di Venezia “Intelligence. Natural. Artificial. Collective” a cura di Carlo Ratti. Nel 2024 vince il Premio Arti Visive “CosmoGiani: un atlante sensoriale” (Bologna) indetto dal Patrimonio della Regione Emilia-Romagna a omaggio all’artista Felice Giani (1758-1823) e nel 2022 è vincitore del Premio”Borsa di Studio” indetto dalla Fondazione Zucchelli (Bologna).

Ellen River

Cantautrice emiliana con l’Americana Music nel cuore, una peculiarità che emerge nello stile artistico di Ellen River, fortemente influenzato dai vari generi musicali d’oltreoceano che si fondono perfettamente nello stile narrativo della cantautrice.

Da Lucinda Williams a Tori Amos, da Etta James a Sheryl Crow, Solomon Burke, Dolly Parton, Black Crowes, Joan Osborne, Otis Redding, Robert Plant, Billie Holiday, Rolling Stones, John Prine, una schiera di artisti nel cuore di Ellen, tutti hanno fortemente influenzato testi e musica.

Il suo doppio album intitolato “Life” è la definitiva maturazione artistica, dove il sound è più rappresentativo, 27 brani originali dove country, folk, blues e rock prendono vita di luce propria, come nella migliore tradizione del cantautorato americano.

Nel 2024 Ellen River ha avuto l’onore di aprire i concerti di Lucinda Williams e di Joan Osborne, in occasione delle tappe italiane di Chiari e Modena del tour europeo delle due cantautrici statunitensi.

Sempre nel 2024 Ellen River si è aggiudicata il primo premio alla 21° edizione de “L’artista che non c’era”, celebre concorso dedicato alla canzone d’autore organizzato da L’Isola che non c’era.

Nel gennaio 2025 la rivista inglese Americana UK ha inserito Ellen River tra i migliori esponenti italiani del genere Americana Music.

Charlotte Tveen Hansen

Scrittrice e Chef

Scrittrice di libri di cucina e chef televisiva per la TV danese, è ora proprietaria e fondatrice dell’Agriturismo Due Papaveri. Nata in Danimarca nel 1967, Charlotte si è trasferita in Italia per amore dopo il liceo. Mentre studiava economia all’Università di Bologna, ha lavorato come modella di scarpe. Dopo la laurea, ha viaggiato in Asia con una società di consulenza da lei fondata. Ha seguito la sua passione come guida subacquea e ha costruito una barca per immersioni in Egitto con il suo primo compagno. Dopo 5 anni di vita subacquea, ha costruito qui sulle colline di Pavullo la sua vita da sogno nell’Agriturismo Due Papaveri.