Domani, sabato 11 ottobre, al pomeriggio torna la Lanterna di Diogene, la rassegna culturale che si compone di incontri dedicati a letteratura e società, e che quest’anno ha come tema “Terre ai margini, persone al confine – Silenzi, mutismi e cancellazioni”. Un tema che vuole analizzare i limiti silenziosi del nostro mondo.
Domani dunque, alle ore 15.30, nel Foyer del Teatro Bismantova, interverrà Francesco Fantuzzi, in dialogo con Nuccia Mola, presidente di Legambiente, e con Tiziana Torri, attivista di Legambiente, per parlare di clima e di cambiamento climatico riflettendo sul passato, sul presente ma soprattutto sul futuro del pianeta. L’incontro, come sempre per quanto riguarda La lanterna di Diogene, è a ingresso libero e gratuito.