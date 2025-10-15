

Con le loro parole, o con quelle di bambini e ragazzi che vivono in luoghi di conflitto, gli studenti delle scuole elementari e medie di Vezzano sul Crostolo hanno manifestato il “mondo come lo vogliono loro”.

Musica, disegni, colori e parole sono stati gli strumenti utilizzati dai ragazzi per chiedere ad alta voce un mondo in pace e di giustizia dove il gioco, lo studio, la casa, la famiglia, e tutto ciò che fa parte del loro quotidiano possano essere garantiti anche ai loro coetanei nel resto del mondo.

Insieme a loro c’era anche il Sindaco Stefano Vescovi, che li ha ringraziati per aver dato voce a chi voce non ha, invitandoli a continuare ad esprimere la propria opinione su quello che accade intorno a loro e a chiedersi ciò che è giusto e ciò che non lo è.

Il Sindaco ha ringraziato anche gli insegnanti per aver supportato gli studenti in questo percorso di partecipazione ed espressione civile di ciò in cui credono.

Al termine di questo breve ma intenso momento, i ragazzi si sono uniti al Sindaco e al Maresciallo Domenico Fetta in un ricordo dedicato ai Carabinieri deceduti e feriti nel veronese nello svolgimento del loro dovere.