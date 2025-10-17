

Vigilia di campionato per il Sassuolo, che domani – sabato 18 ottobre alle ore 15:00 – sarà di scena al Via del Mare di Lecce per la 7ª giornata della Serie A Enilive 2025/26. Alla vigilia della sfida, come di consueto, il tecnico neroverde Fabio Grosso incontrerà la stampa per presentare la gara e fare il punto sulle condizioni della squadra.

Il Sassuolo arriva in Puglia con il morale alto, forte di due successi consecutivi: il 3-1 al MAPEI Stadium contro l’Udinese e lo 0-1 sul campo del Verona firmato da Andrea Pinamonti, bravo a ribadire in rete dopo il rigore parato da Montipò. Nove i punti in classifica per i neroverdi, che condividono il nono posto con il Como e si candidano a proseguire il momento positivo.

Numeri e precedenti

I precedenti sorridono al Sassuolo: in Serie A, i neroverdi sono rimasti imbattuti in cinque delle sei sfide contro il Lecce (3 vittorie e 2 pareggi), perdendo solo l’ultima, il 21 aprile scorso, quando i salentini si imposero per 3-0 al MAPEI Stadium.

Al Via del Mare, invece, equilibrio quasi totale: tre dei quattro confronti tra Serie A e Serie B si sono chiusi in parità – l’ultimo l’1-1 del 6 ottobre 2023 – con un solo successo emiliano (1-0 nel febbraio dello stesso anno).

Curiosamente, le statistiche raccontano una sfida tra due squadre agli antipodi nei finali di gara: il Sassuolo è una delle due formazioni ad aver segnato più gol negli ultimi 30 minuti (sei, come l’Inter), mentre il Lecce è quella che ne ha subiti di più nello stesso intervallo temporale (sei). Un dato che potrebbe pesare nel corso del match.

Lecce in cerca di riscatto

Il Lecce, che non vince da tempo in casa, proverà a invertire la tendenza davanti al proprio pubblico. Gli uomini di Di Francesco cercheranno punti preziosi per risollevarsi in classifica e dare continuità al buon avvio di stagione, ma dovranno fare i conti con un Sassuolo ritrovato, più solido e cinico anche lontano da Reggio Emilia. Con il successo di Verona, infatti, i neroverdi hanno interrotto una striscia di 15 trasferte senza vittorie nel massimo campionato.

Designazione arbitrale e diretta TV

La gara sarà diretta dal sig. Valerio Crezzini della sezione di Siena, coadiuvato dagli assistenti Costanzo di Orvieto e Passeri di Gubbio. Il IV ufficiale sarà Sacchi di Macerata, mentre al VAR ci sarà Mazzoleni di Bergamo, con Ghersini di Genova come AVAR.

L’incontro sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN, con fischio d’inizio fissato per le ore 15:00.

Claudio Corrado