Il sospetto viavai di biciclette nelle pertinenze di un’abitazione del paese non è passato inosservata ai Carabinieri della stazione di Cadelbosco Sopra. I militarti hanno quindi richiesto alla Procura della Repubblica l’emissione di un decreto di perquisizione locale nei confronti di un 29enne risultato essere l’occupante dell’abitazione monitorata dai Carabinieri. La Procura reggiana ha quindi emesso un decreto di perquisizione e sequestro a carico del 29enne.

La mattina del 18 ottobre scorso i militari della stazione di Cadelbosco Sopra davano esecuzione al decreto che si concludeva con esito positivo. Nel garage di casa dell’uomo venivano rinvenute e poste sotto sequestro: nr. 9 biciclette di differenti marche, nr. 5 cerchi, mentre nel vano sottoscala della camera da letto dell’uomo, veniva rinvenuto: un manubrio di biciletta, una pinza freno di bicicletta, un sellino senza marca, un cambio completo, materiale custodito all’interno di uno zaino e tutto di probabile provenienza furtiva, sul quale sono in corso accertamenti per risalire ai legittimi proprietari.

Per questi motivi con l’accusa di ricettazione, i carabinieri della stazione di Cadelbosco Sopra hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia, un 29enne residente in un comune della bassa reggiana. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.