Domenica 26 ottobre ritorna la rassegna “Cenacolo letterario” al Centro di Via Vittorio Veneto (n. 94) a Fiorano Modenese, lo spazio che vuole essere un punto d’incontro per la comunità e per gli artisti, dove si parla di bello.
Dalle 17 Angelo Borghi racconta “Pinocchio” di Carlo Collodi con le letture di Franca Lovino e l’accompagnamento musicale del Maestro Llukaci.
La rassegna, a cura del Comitato Fiorano in Festa, con il patrocinio del Comune di Fiorano Modenese, continua domenica 9 novembre con Franco Ferrari che parlerà di “Moby Dick” di Herman Melville e il 30 novembre con Monica Incerti Pregreffi e “Alice nel paese delle meraviglie” di Lewis Carroll.