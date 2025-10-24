

Fiorano Modenese si prepara alla notte più misteriosa dell’anno con diverse iniziative, spaventosamente divertenti per grandi e piccoli, tra giochi, creatività e shopping e buon cibo.

Martedì 28 ottobre, dalle ore 17 alle 18, presso FabLab Junior di Casa Corsini a Spezzano, laboratorio gratuito di Steam Education: “Slime spaventoso”.

Un laboratorio creativo e divertente dedicato a tutta la famiglia: gli adulti sono invitati a partecipare insieme ai bambini per un pomeriggio all’insegna della scienza, della curiosità e del gioco condiviso. E’ richiesta la prenotazione alla mail info@casacorsini.mo.it.

Venerdì 31 ottobre torna FiorHalloween in centro a Fiorano. A partire dalle ore 16.30, piazza Ciro Menotti si trasformerà in un misterioso villaggio di Halloween con mercatino artigianali e area food, a cura dell’associazione culturale ‘Talenti’, dove sarà possibile fare shopping e gustare street food di qualità.

Non mancherà il divertimento per grandi e piccoli con il contest fotografico “La maschera più paurosa di Fiorano”, organizzato dall’associazione Framestorming: le foto dei partecipanti in costume saranno pubblicate sui canali social del Comune e del Maggio Fioranese, che organizza l’evento in piazza, insieme all’Amministrazione comunale.

Per i bambini, appuntamento con il classico “dolcetto o scherzetto tour”, in collaborazione con i commercianti del centro.

Il maestro intagliatore Gianfranco Capitani presenterà le sue straordinarie zucche intagliate. Sarà possibile anche portare la propria zucca o acquistarla direttamente in loco per farla incidere con un disegno personalizzato (costo da 5 a 10 euro in base al peso). È richiesta la prenotazione via mail all’indirizzo: maggiofioranese@gmail.com.

Nel corso del pomeriggio, laboratori e attività creative gratuite per i bambini, a cura di associazione InArte, associazione Arte Vie e Comitato Genitori.

Alle ore 18.00, presso la biblioteca comunale, al BLA, i più piccoli (4-7 anni) potranno partecipare alla lettura animata “Voglio entrare in una storia di paura!”.

In occasione dell’evento, come stabilito dall’ordinanza n. 237, via Vittorio Veneto sarà chiusa al traffico, da via Gramsci a via Marconi, dalle ore 16 alle 21 di venerdì 31 ottobre 2025. Il divieto di transito non si applica ai residenti, veicoli autorizzati e mezzi di soccorso.

Anche alla Riserva naturale delle Salse di Nirano si prepara un halloween da paura. Venerdì 31 ottobre sono in programma laboratori creativi, caccia al tesoro, attività ludiche gratuite per un divertente pomeriggio in compagnia. I bambini dai 3 ai 6 anni sono previsti: una lettura animata e laboratorio creativo di realizzazione di una pozione magica, mentre per i ragazzi dai 6 ai 12 anni una caccia al tesoro naturalistica a squadre nella ‘terrificante Riserva naturale’, muniti di torcia per una gara all’ultimo indizio. Prenotazione consigliata alla mail salse.nirano@fiorano.it.