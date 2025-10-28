

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aba71b0a&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=148&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aba71b0a' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a721d127&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=141&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a721d127' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a5b2e83c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=47&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a5b2e83c' border='0' alt='' /></a>



Terminate le cinque interrogazioni discusse nella seduta del Consiglio Comunale di ieri sera, il Presidente del Consiglio Comunale Filippo Simeone a nome dell’intero Consiglio comunale e della città di Sassuolo, d’accordo con i Capigruppo, ha voluto rivolgere un pensiero commosso a quattro vite spezzate in questi giorni, chiedendo un minuto di silenzio.

“La prima – ha detto il Presidente – è quella di Abdul Madjoude Songne, un ragazzo di soli tredici anni, di origini burkinabé, morto l’11 ottobre nelle acque del fiume Secchia, tra San Michele e Castellarano, dove si era recato in bicicletta con tre amici. La sua scomparsa ha lasciato un dolore profondo e un senso di smarrimento in tutta la nostra comunità. Ci stringiamo con affetto sincero alla sua famiglia e ai suoi cari, condividendo il loro immenso lutto.

Un pensiero altrettanto forte va ai tre militari dell’Arma dei Carabinieri che hanno perso la vita il 14 ottobre a Castel d’Azzano, vicino a Verona, nell’adempimento del loro dovere, durante un’operazione congiunta di forze dell’ordine, Vigili del fuoco e ufficiali giudiziari.

In quell’esplosione sono caduti:

il Sottotenente Marco Piffari, 56 anni, comandante della Squadra Operativa di Supporto del 4º Battaglione Carabinieri “Veneto”;

il Maresciallo Valerio Daprà, 56 anni, dell’Aliquota di Primo Intervento del Nucleo Operativo e Radiomobile di Padova;

l’Appuntato Scelto Davide Bernardello, 36 anni, anch’egli appartenente all’API.

Uomini che hanno servito il Paese con coraggio, disciplina e spirito di sacrificio, e che hanno perso la vita per garantire la sicurezza di tutti noi.

A loro, e ad Abdul, va oggi il nostro pensiero più sincero e riconoscente.

Invito dunque il Consiglio e tutti i presenti ad alzarsi e a osservare un minuto di silenzio in loro memoria”.