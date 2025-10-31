

Domenica 2 novembre scende in campo lo Sporting Club Sassuolo di Serie A1 maschile: il grande tennis torna in città dopo tre trasferte che hanno portato il team a Perugia, Santa Margherita Ligure e Messina.

La squadra di casa gioca la 2° giornata del girone 2 di ritorno del Campionato Nazionale di tennis tra i migliori 16 circoli in Italia. Appuntamento previsto alle ore 10.00 sui campi coperti in bolltex, la superficie più amata da Bondioli e compagni, che per questo match hanno chiamato i rinforzi.

Convocati dai capitani Giulio Mazzoli e Alessio Bazzani sono i vivai di casa Federico Bondioli, Mattia Ricci e Gabriele Chiletti, insieme ai giocatori italiani Federico Arnaboldi ed Enrico Dalla Valle; poi una ciliegina sulla torta: tra le fila ci sarà Marcelo Rafael Arevalo Gonzalez.

Il giocatore salvadoregno è attualmente numero 3 del mondo in doppio, parteciperà all’ATP Finals di Torino e ha giocato alla Coppa Davis per la sua nazione. Marcelo vanta due titoli del Roland Garros oltre alla prima posizione mondiale nella sua specialità raggiunta a novembre 2024, ma non solo: nel 2025 insieme all’amico e compagno Mate Pavic ha conquistato Roma, Miami e Indian Wells.

In attesa di sapere se tra le fila di Perugia ci sarà Francesco Passaro, ricordiamo a tutti gli appassionati tennis che l’ingresso allo Sporting Club Sassuolo è aperto a tutti per fare il tifo e assistere ai match.