

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aba71b0a&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=148&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aba71b0a' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a721d127&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=141&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a721d127' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a5b2e83c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=47&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a5b2e83c' border='0' alt='' /></a>



Le opportunità occupazionali per i giovani offerte dalle campagne italiane, le sfide internazionali che attendono il Made in Italy agroalimentare, il contributo dell’agricoltura alla lotta alla violenza di genere, oltre a momenti di approfondimento con rappresentanti delle Istituzioni e del mondo scientifico su argomenti chiave come la difesa del cibo naturale e della pesca Made in Italy. Sono alcuni dei principali temi che verranno affrontati al Villaggio Coldiretti di Bologna che aprirà i battenti domani venerdì 7 novembre e durerà fino a domenica 9, con un ricco calendario di iniziative nel segno dell’agroalimentare tricolore (il programma completo sul sito www.coldiretti.it).

Primo appuntamento venerdì 7 alle ore 10.30, presso Palazzo Re Enzo, con i premi all’innovazione giovane, un focus sul lavoro in agricoltura e sul ruolo dell’innovazione nello sviluppo della produzione agroalimentare.

Alle 16, sempre a Palazzo Re Enzo, la firma del protocollo d’intesa tra Fondazione Una Nessuna Centomila e Coldiretti, con il fine di progettare azioni concrete per prevenire la violenza di genere, favorire l’autonomia delle donne sopravvissute a storie di violenza, offrendo loro nuovi orizzonti e seminare, nella società, i valori del rispetto, della parità e della libertà.

Sabato 8 novembre spazio all’evento istituzionale incentrato sulle sfide internazionali al Made in Italy, dall’accordo Mercosur ai dazi Usa. Assieme al presidente di Coldiretti Ettore Prandini e al Segretario Generale Vincenzo Gesmundo saranno presenti, tra gli altri, il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, il prof. Romano Prodi (Presidente della Fondazione per la Collaborazione tra i Popoli), il Commissario Straordinario di Governo alla ricostruzione, Ing. Fabrizio Curcio, e il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale.

Nel corso della tre giorni, che vedrà anche la firma dell’accordo tra Avis, Associazione donatori sangue e la Fondazione Campagna Amica, non mancheranno incontri e convegni sui temi della pesca, del biologico, della tabacchicoltura e tante curiosità come la realizzazione del tortellino più piccolo del mondo.

Lo spazio “Generazione Agricoltori” accoglierà gli imprenditori under 35 che si confronteranno su progetti innovativi per la crescita sostenibile delle campagne italiane.

I mille volti del Villaggio: il mercato contadino

Il Villaggio ospiterà il mercato di Campagna Amica, con agricoltori provenienti da tutte le regioni italiane che offriranno le eccellenze enogastronomiche del proprio territorio: un’occasione per acquistare prodotti genuini direttamente dal produttore e sostenere l’agricoltura locale. Il mercato di Campagna Amica, sarà presente in Piazza Re Enzo e Piazza del Nettuno dal venerdì alla domenica, mentre su via Rizzoli dal sabato alla domenica. Parteciperanno 90 aziende agricole, di cui 40 provenienti dall’Emilia-Romagna e 50 in rappresentanza dei prodotti di tutte le regioni italiane, che proporranno prodotti tipici e genuini: dai salumi DOP regionali all’ortofrutta fresca di stagione, dai trasformati al Parmigiano Reggiano, all’ Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP e l’Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia DOP, fino alle specialità della tradizione regionale come la piadina romagnola e la tigella modenese.

Un’occasione unica per acquistare direttamente dai produttori e sostenere l’agricoltura italiana di qualità.

Le degustazioni, i laboratori e l’agriasilo

In programma anche lezioni sull’olio extravergine italiano, degustazioni di vino e birra agricola, e laboratori di agricosmesi, con consigli naturali e idee creative per il benessere. All’interno del cortile di Palazzo D’Accursio le fattorie didattiche e l’orto a cura dei tutor del verde di Campagna Amica completeranno l’offerta educativa per grandi e piccoli: un migliaio di bambini delle scuole del territorio sarà coinvolto nei 10 laboratori quotidiani che approfondiranno temi come gli antichi rimedi, la biodiversità, la corretta alimentazione e la stagionalità. I più piccoli potranno sperimentare anche le attività dell’agriasilo.

I PROGRAMMI DEGLI EVENTI ISTITUZIONALI

VENERDÌ 7 NOVEMBRE

Area eventi – palazzo Re Enzo – Ore 10.30

Intervento di apertura

Vincenzo Gesmundo, Segretario Generale Coldiretti

Saluti

Stefano Leporati, Segretario Nazionale Coldiretti Giovani Impresa

Saluti istituzionali

Luca Cotti, Presidente Regionale Coldiretti Emilia Romagna

Alessandro Zanardi, Delegato Giovani Impresa Coldiretti Emilia Romagna

Matteo Lepore, Sindaco di Bologna

Intervento

Enrico Parisi, Delegato Nazionale Coldiretti Giovani Impresa

Presentazione e premiazioni con gli interventi di:

Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente UniVerde

Cesare Trippella, Director EU Value Chain & External Engagement, Philip Morris Italia

Marco Allaria Olivieri, Direttore Regionale Coldiretti Emilia Romagna

Michele Falce, Resp. Sviluppo Filiere Agricole Novamont

Massimiliano Cattozzi, Responsabile Direzione Agribusiness di Intesa Sanpaolo

Vinicio Mosè Vigilante, Ad Gse

Intervento

Alessio Mammi, Assessore all’Agricoltura, Agroalimentare, Caccia e Pesca, Regione Emilia-Romagna

Conclusioni

Ettore Prandini, Presidente Coldiretti

SABATO 8 NOVEMBRE

Area eventi Palazzo Re Enzo – Ore 10.30

Intervento di apertura

Vincenzo Gesmundo, Segretario Generale Coldiretti

Saluti istituzionali

Romano Prodi, economista e accademico, ex Presidente del Consiglio dei Ministri e della Commissione Europea

Michele De Pascale, Presidente Regione Emilia-Romagna

Fabrizio Curcio, Commissario Straordinario di Governo alla ricostruzione

Intervengono

Roberto Weber, Centro Studi Divulga/Ixè

Claudio Franceschi, Professore di Immunologia Dipartimento di Patologia Sperimentale dell’Università di Bologna

Pierluigi Contucci, Professore di Fisica-Matematica, Università & Accademia della Scienza di Bologna

Felice Adinolfi, Professore Ordinario di Economia e Politica Agraria, Università di Bologna; Centro Studi Divulga

Luigi Scordamaglia, Capo Area Mercati, Internazionalizzazione e Politiche europee Coldiretti e Ad Filiera Italia

Paolo De Castro, Presidente, Filiera Italia; già Presidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Parlamento Europeo

Intervento

Francesco Lollobrigida, Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Conclusioni

Ettore Prandini, Presidente Coldiretti