Sono in corso i lavori di potenziamento della rete fognaria in via Lombardia, all’altezza dell’incrocio con via Sant’Onofrio, a Formigine. L’intervento realizzato da Hera spa, che prevede il collegamento (oggi mancante) della linea fognaria con quella di via Sant’Onofrio, oltre alla realizzazione di nuove caditoie e alla verifica e pulizia di quelle esistenti. L’obiettivo è migliorare la capacità di raccolta e smaltimento delle acque in una delle zone individuate come più critiche, anche a seguito delle piogge intense dello scorso giugno.

Per consentire il corretto svolgimento dei lavori, l’incrocio tra via Lombardia e via Sant’Onofrio resterà chiuso al traffico veicolare fino a martedì. Al termine dell’intervento, la circolazione sarà ripristinata regolarmente.

Parallelamente, nella giornata di oggi ha preso avvio anche la pulizia delle caditoie stradali sull’intero territorio comunale, anch’essa a cura di Hera. L’operazione mira a garantire un corretto deflusso delle acque piovane e a prevenire eventuali criticità in vista delle prossime precipitazioni. I cittadini possono segnalare caditoie ostruite contattando il servizio di pronto intervento di Hera al numero verde 800 701709.

Dichiara l’Assessore alla manutenzione del territorio Andrea Corradini: “Si tratta del primo intervento avviato da Hera spa a seguito dei lavori della commissione consiliare ‘Pianificazione territoriale’ del 14 ottobre scorso, a cui hanno partecipato gli stessi tecnici di Hera e nell’ambito della quale si sono analizzate le zone del territorio che presentano le maggiori criticità a seguito degli eventi meteo particolarmente intensi. In queste ultime zone, l’obiettivo è stato quello di gestire prioritariamente le aree che presentavano un quadro definito delle criticità e sulle quali si poteva quindi intervenire da subito. L’intervento in corso in questi giorni su via Lombardia e Via Sant’Onofrio va proprio in questa direzione e ha l’obiettivo di migliorare lo smaltimento delle acque, ridurre il rischio di ristagni e quindi di allagamenti. È un primo passo del piano complessivo di studio, prevenzione e manutenzione che proseguirà nei prossimi mesi”.