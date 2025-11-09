

Il Ducati Lenovo Team ha preso parte alla ventunesima e penultima gara della stagione all’Autodromo Internazionale dell’Algarve di Portimão. Nicolò Bulega ha chiuso il Gran Premio del Portogallo in quindicesima posizione, conquistando il suo primo punto all’esordio nella classe regina. Francesco Bagnaia è caduto nelle fasi centrali della corsa.

Dalla diciottesima posizione in griglia, Bulega ha mostrato nella seconda parte di gara un passo da top ten, continuando a migliorare la propria performance in sella alla Desmosedici GP e terminando quindicesimo. Bagnaia ha perso una posizione al via, tornando quarto al termine del primo giro. Dopo i primi passaggi, Pecco si è ritrovato a girare in solitaria, ma all’undicesimo giro ha perso l’anteriore alla curva dieci, finendo a terra e compromettendo la sua gara.

A conclusione del ventunesimo Gran Premio della stagione, con Marc Márquez già laureatosi Campione del Mondo, Francesco Bagnaia è quarto, a 35 lunghezze dalla terza posizione. La Triple Crown è completata dal Titolo Team conquistato dal Ducati Lenovo Team e dal Titolo Costruttori ottenuto da Ducati.

Il Ducati Lenovo Team tornerà in pista il 14 novembre per affrontare l’epilogo stagionale al Circuito Ricardo Tormo di Valencia.

Nicolò Bulega (#11 Ducati Lenovo Team) – 15º

“Oggi è stata sicuramente una giornata migliore. Ieri, nella Sprint, avevo fatto un errore di ‘gioventù’ nella categoria, completando così solo pochi giri. L’obiettivo di oggi era quindi quello di terminare la corsa e di fare più esperienza possibile, continuando a capire meglio la moto e i tanti aspetti che la rendono così diversa dalla Panigale. Negli ultimi sei/sette giri il mio passo non era male, riuscivo ad andare forte e a recuperare sui piloti che mi precedevano. Purtroppo, ho poi fatto un errore che mi è costato tre o quattro secondi. Ho chiuso il gap di nuovo, ma ormai era troppo tardi. L’importante era finire la gara e portare questa esperienza a Valencia, e tutto sommato è andata bene”.

Francesco Bagnaia (#63 Ducati Lenovo Team) – DNF

“Dopo i problemi di grip di ieri, oggi in gara stavo semplicemente cercando di mantenere costante il distacco dai primi. Ho cercato di dare tutto, ma purtroppo i piloti davanti andavano più forte. Stavo incrementando il vantaggio sugli inseguitori, però purtroppo sono caduto: sono entrato un po’ più forte del normale alla curva dieci e nel cercare di decelerare, ho perso l’anteriore. Stavo spingendo forte, e sono cose che possono succedere. La cosa positiva è che oggi abbiamo fatto un passo in avanti rispetto a ieri, quindi proveremo a fare del nostro meglio nell’ultimo Gran Premio della stagione”.