Dionigi, nato a Pesaro nel 1948, è Professore Emerito dell’Università di Bologna, dove è stato Rettore dal 2009 al 2015.

Dopo il liceo classico si laurea in Lettere e Filosofia a Bologna nel 1972. Inizia la carriera accademica a Venezia come Professore di Letteratura Latina e poi torna a Bologna, dove dal 1997 succede ad Alfonso Traina.

È un latinista di fama internazionale, studioso di Lucrezio e Seneca. Le sue ricerche intrecciano filosofia, politica, religione, etica e scienza. Autore di oltre duecento pubblicazioni, ha scritto opere come “Il presente non basta”, “Osa sapere”, “Segui il tuo demone”, “Parole che allungano la vita”, da ultimo “Magister. La scuola la fanno i maestri, non i ministri”.

Nel 1999 fonda il Centro Studi “La permanenza del Classico” e nel 2002 crea Il maggio dei Classici, ciclo ventennale di incontri di grande successo nell’Aula Magna di Santa Lucia.

Dionigi è stato consigliere comunale di Bologna per tre mandati (dal 1990 al 2004) e delegato del Consiglio comunale di Bologna ai rapporti con l’Università dal 1995 al 1999.

Presiede il Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea dal 2015 e, a livello internazionale, ha guidato la Pontificia Accademia di Latinità, per nomina di Papa Benedetto XVI e Papa Francesco.