

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aba71b0a&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=148&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aba71b0a' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a721d127&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=141&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a721d127' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a5b2e83c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=47&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a5b2e83c' border='0' alt='' /></a>



Al via con grande partecipazione il progetto “Giovani e Imprese Costruiscono Insieme il Futuro”, promosso da ANCE e Servizi Industriali, in collaborazione con IFOA e Scuola Edile Sfera.

Un’iniziativa nata per favorire l’ingresso dei giovani nel mondo dell’edilizia attraverso un percorso formativo concreto, moderno e di alto valore professionale, con l’obiettivo di colmare il divario tra scuola e impresa, creando un ponte stabile tra formazione e lavoro. Il progetto risponde principalmente alla difficoltà di reperire personale qualificato.

Attraverso percorsi di crescita personalizzati e formazione diretta in azienda, i giovani possono diventare nuove figure professionali pronte a sostenere lo sviluppo dell’impresa e delle loro aspirazioni.

In particolare, è prevista l’attivazione dell’apprendistato di I livello, che può essere avviato per giovani che devono conseguire il certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) integrando lezioni teoriche e pratica in cantiere, che permetterà ai partecipanti di acquisire competenze tecniche e trasversali direttamente sul campo, al fianco di professionisti esperti.

La qualifica che verrà conseguita è quella di “Tecnico esperto nell’organizzazione e nella gestione del cantiere edile”, una figura altamente qualificata e sempre più richiesta nel mercato del lavoro, capace di coniugare competenze tecniche, gestionali e organizzative.

Elemento peculiare di questo progetto è che già dal primo giorno, i giovani coinvolti sono stati assunti dalle aziende partner, che hanno deciso di mettersi in gioco dedicando tempo, esperienza e know-how alla formazione delle nuove generazioni.

Per la provincia di Forlì-Cesena partecipano SOM SPA – Società fra Operai e Muratori di Cesena, Soles Tech Soc. Coop., Costruzioni Generali Neri COGEN SRL e Renova Red SPA;

per la provincia di Rimini, CBR – Cooperativa Braccianti Riminesi e CRCS Soc. Coop.

Un modello virtuoso, fondato su sinergia, fiducia e investimento nelle persone, che dimostra come la collaborazione tra scuola e impresa possa davvero costruire – passo dopo passo un futuro nell’edilizia italiana, un gesto concreto, che conferma come la formazione sia il vero motore del futuro.