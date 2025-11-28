

Domenica 30 novembre ritorna la rassegna “Cenacolo letterario” al Centro di Via Vittorio Veneto (n. 94) a Fiorano Modenese, in cui vengono presentati personaggi e libri classici della letteratura italiana ed internazionale.

Dalle 17 Monica Incerti Pregreffi racconta “Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie” di Lewis Carroll con le letture di Franca Lovino e l’accompagnamento musicale del Maestro Llukaci.

Nelle sue avventure, la protagonista affronta anche temi psicologici come l’identità e i conflitti interiori, il relativismo della follia e le complessità del rapporto con l’autorità e il mondo

La rassegna è a cura del Comitato Fiorano in Festa, con il patrocinio del Comune di Fiorano Modenese.