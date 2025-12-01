“Accogliamo con grande soddisfazione la classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita,
che vede Modena balzare al 12° posto su 107 province italiane, guadagnando ben 9
posizioni rispetto al 2024. È un riconoscimento che premia la forza del nostro tessuto
economico e produttivo, costruito giorno dopo giorno grazie all’impegno dei tanti
imprenditori e imprenditrici del territorio. Modena si conferma una provincia attrattiva, con
un’!economia solida e una qualità della vita tra le migliori in Italia” – afferma Mauro
Salvatori, Presidente Confesercenti Area Città di Modena.
“La classifica evidenzia anche aree su cui occorre lavorare, tra cui giustizia e sicurezza.
La certezza della pena e un maggior presidio del territorio da parte delle forze dell’ordine
rappresentano elementi essenziali per prevenire fenomeni che rischiano di minare la
serenità dei cittadini, delle imprese e la competitività del tessuto economico” aggiunge
Salvatori.
“Tra i punti da rafforzare ci sono anche la cultura e il tempo libero. Modena è già una città
accogliente, vivibile e culturalmente vivace, con importanti manifestazioni tra cui il festival
Filosofia. Ma è corretto investire ulteriormente sugli eventi e le mostre per acquisire
maggiore attrattività turistica, in un panorama sempre più competitivo. Chi arriva a Modena
deve poter vivere un territorio dinamico, ricco di iniziative e capace di valorizzare al meglio
il proprio patrimonio artistico ed enogastronomico” conclude Salvatori.